Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği Maç Kadrosu Belirlendi

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ile Jhon Duran kafilede yer almazken, yeni transfer Edson Alvarez dahil edildi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlarken, Ankara'ya hareket etti. Sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Nelson Semedo ile hafif sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın yanı sıra ismi transfer gündeminde olan Yusuf Akçiçek, Diego Carlos ve Alexander Djiku kafilede yer almadı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen ve hafta içi yapılan antrenmanların tamamında takımla çalışan Edson Alvarez kadroya alındı. Tedavisi sona eren Cenk Tosun da kadroda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun." - İSTANBUL