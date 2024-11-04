Fenerbahçe'nin galibiyet pozunda gözlerden kaçan detay

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmdan 3-2 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Maç sonunda kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trabzonspor'a da olay bir göndermede bulunuldu.

BEYAZ TAHTAYA YAZILANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Soyunma odasında galibiyet coşkusunu yaşayan futbolcular ve teknik heyetin fotoğrafı paylaşılırken beyaz tahtada yazanlar gündem yarattı. Fenerbahçeli isimlerin arkasında "İşte böyle her sene böyle" ve "Uyy aha" ifadeleri yer aldı. O ifadeler viral oldu.

İşte o paylaşım;