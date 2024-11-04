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Fenerbahçe'nin galibiyet pozunda gözlerden kaçan detay

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Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda yendiği maçın ardından galibiyet coşkusunu yaşayan futbolcular ve teknik heyetin fotoğrafını paylaştı. Beyaz tahtaya düşülen "İşte böyle her sene böyle" ve "Uyy aha" ifadeleri ise çok konuşuldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmdan 3-2 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Maç sonunda kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trabzonspor'a da olay bir göndermede bulunuldu.

BEYAZ TAHTAYA YAZILANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Soyunma odasında galibiyet coşkusunu yaşayan futbolcular ve teknik heyetin fotoğrafı paylaşılırken beyaz tahtada yazanlar gündem yarattı. Fenerbahçeli isimlerin arkasında "İşte böyle her sene böyle" ve "Uyy aha" ifadeleri yer aldı. O ifadeler viral oldu.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'nin galibiyet pozunda gözlerden kaçan detay

Fenerbahçe'nin galibiyet pozunda gözlerden kaçan detay
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray olmasa meydan şu itici, çirkef, çamur takıma kalacak ama çok şükür GALATASARAY VAR

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme85
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Haber YorumlarıAli Olgun:

Fenerbahçe şampiyon olamayacağını anladi sadece üç puana sevinicekler böyle şampiyon olmuş gibi ??

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

küçük galibiyetlerle mutlu olan küçük takım!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıKötüsünüz:

Ya siz yani küçük gese tarafı her maçınızda bilmem uyuyun bilmem ağlamayaın bilmem şuranın hatırası bilmem buranın hatırası bilmem animasyonlar yayınlayıp burda gelip bu yazıyı eleştiremezsiniz kazandık kutladık tebrik edin zorunuza ne gidiyor anlamıyorum geseye ne oluyor ya size yapılsa şu muamele değil 19 yaşı çıkartmak ligden çekilirsiniz kesin sesinizi sizin ne olduğunuz belli

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Haber Yorumlarımert eke:

Siz şampiyonluğunuza bile böyle sevinemediniz !! Anladınız siz :)

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