Fenerbahçe'nin forvetlerini çok sevdiler! Serdar Dursun'a sürpriz talip

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Serdar Dursun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 gol atan 30 yaşındaki futbolcu için gündem olacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

3 MİLYON EURO

Sabah'ın İtalya basınından aktardığı habere göre Serdar Dursun'un yeni adresi Lazio olabilir. Serdar Dursun için "Lazio yönetimini ikna etti" ifadelerine yer verildi. Lazio'nun 3 milyon euroluk teklif hazırladığı, paraya ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları için bu teklifi kabul edeceği ifade edildi.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Milli forma forma altında parlak bir grafik sergileyen Serdar, İtalya maçında Lazio'nun dikkatini çekti. Burak Yılmaz'ın emekli olmasının ardından Enes Ünal'la forma yaşına girecek olan Serdar Dursun, şu ana kadar güveni boşa çıkarmadı. 4 kere milli formayı giyen ve toplamda 75 dakika süre alan Serdar Dursun 3 gole imza attı.Böylece Serdar Dursun'un her 25 dakikada bir gol atmayı başardı. Tecrübeli golcünün henüz milli formayla ilk 11 başladığı maç yok.

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