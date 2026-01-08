Fenerbahçe'nin eski yıldızları Alves ile Stoch, Süper Kupa finalini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin eski yıldızları Portekizli Bruno Alves ile Slovak Miroslav Stoch, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinde kupayı sarı-lacivertli takımın kazanacağına inandıklarını söyledi.

Spor ve sanat dünyasından isimleri yeşil sahada buluşturacak Golazo Cup Türkiye organizasyonu için İstanbul'da bulunan Fenerbahçe'nin eski yıldızları Portekizli Bruno Alves ve Slovak Miroslav Stoch ile Beşiktaş'ın eski Slovak oyuncusu Filip Holosko, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finali hakkında Bruno Alves, "Çok önemli bir maç. Umarım Fenerbahçe kazanır. Bu yılki takım daha güçlü rekabet edici bir takım. Fenerbahçe'nin kupalar kazanmaya ihtiyacı var. Taraftarın da kupalar kazanan bir takım görmeye ihtiyacı var. Ben buradan ayrıldıktan sonra çok kupa kazanamadılar. Bu sene de ligde şampiyon olma ihtimalleri yüksek." dedi.

Sarı-lacivertli kulüpte kendi pozisyonunda oynayan futbolculara değinen Alves, "Fenerbahçe'nin güçlü defans oyuncuları var. Takım olarak da güçlü bir takım oldu. Takım olarak defans yapıp takım olarak hücum oynamak çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Alves, Fenerbahçe'de gelecekte bir görev alabileceğini anlatarak, "Futbolda her şey mümkün. Altı farklı ülkede kulüplerde oynamadım. Birçok ülkede bağlarım var. Gelecekte Türkiye'de futbol için çalışmak isterim." şeklinde konuştu.

"Ronaldo, limiti olmadığını bize gösteriyor"

Eski Portekizli futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında ise şunları söyledi:

"Dünyada herkese karakteri ve kişisel özelliklerini ispat etti, motivasyonu ve daha fazlasını yapma istediği de hala mevcut. Ronaldo, limiti olmadığını bize gösteriyor. Umarım Dünya Kupası şampiyonluğuna da ulaşır. O zaman harika bir kariyere ulaşmış olacak. Hayatta istediği her şeye ulaşacağını düşünüyorum. Bugüne kadar hep başardı. Ronaldo'nun 1000 gol barajını geçeceğine ve dünya şampiyonluğuna ulaşacağına da inanıyorum."

Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma ihtimali konusunda Alves, "Daha önce oynadığım ülkeler ve takımlarının başarılı olmasını istiyorum. Türkiye, bir futbol ülkesi, futbolu çok seviyorlar. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılacak kalite ve potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'na katıldıktan sonra Portekiz ile Türkiye finalde karşılaşması da harika olur." ifadelerini kullandı.

Stoch: "Umarım Fenerbahçe kazanır"

Stoch ise Süper Kupa finali hakkında, "Umarım Fenerbahçe kazanır. Galatasaray, takım olarak çok iyi oynuyor ve iyi sonuçlar alıyor. Fenerbahçe de iyi bir takım kurdu. Göreceğiz. 1-1 biten son derbiyi statta izlemiştim. Bu sefer umarım Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe daha iyi oynamaya başladı. Umarım Galatasaray'ı yenerler." dedi.

Fenerbahçe'de oynayan vatandaşı Milan Skriniar'e değinen Stoch, "Benim zamanımda birçok Slovak oyuncu Türkiye'de oynuyordu. Şimdi ise günümüzün en iyi Slovak oyuncusu Fenerbahçe'de oynuyor. Bu da hoşuma gidiyor." diye konuştu.

"Dünya Kupası play-off finalinde Slovakya ile Türkiye'nin oynama ihtimali çok enteresan"

Slovakya ve Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında finalinde karşılaşma ihtimali hakkında ise eski Slovak oyuncu, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası play-off finalinde Slovakya ile Türkiye'nin oynama ihtimali çok enteresan olur. Ama ilk rakiplerini geçmeliler. Slovakya, Kosova'yı Türkiye ise Romanya'yı geçmeli. Kolay olmayacak. Umarım iki ülke de rakiplerini geçer ve Dünya Kupası'na katılmak için karşılaşırlar."

Holosko: "Maçın uzatmalara ve penaltılara gideceğini düşünüyorum"

Filip Holosko ise Süper Kupa finali hakkında "Her iki takım da çok iyi. Ligde ilk 2 sırada olan takımlar. Birbirleriyle her zaman büyük mücadele içinde olan takımlar. Maçın normal süresinin berabere biteceği ve karşılaşmanın uzatmalara ve penaltılara gideceğini düşünüyorum." dedi.

Beşiktaş'ın performansını değerlendiren Holosko, "Son 2 sezonu çok iyi geçirmiyorlar. Ama Sergen Yalçın ile daha iyi bir performans göstereceklerdir. Takımı daha önce şampiyonluğa taşımış bir teknik adam. Umarım bu hoca ile daha iyi bir pozisyona ulaşacaklardır." yorumunu yaptı.

Türkiye'de çalışma planları hakkında da Holosko, "Belki Türkiye'de menajer olarak olarak çalışmayı düşünebilirim." ifadesini kullandı.

Eski siyah-beyazlı futbolcu, "Beşiktaş taraftarını çok seviyorum. Bana çok enerji verdiler. En büyük Kartal." diyerek sözlerini tamamladı.