Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti

2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran 76 yaşındaki Alman teknik direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi.

1.5 YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

1.5 yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.Lorant'ın ölüm haberini kız kardeşi Erika, Alman basınına doğruladı. 2019 yılında teknik direktörlük kariyerini noktalayan Alman futbol adamının, bir süredir Almanya'nın Waging am See şehrindeki huzurevinde kaldığı ifade edildi.

6-0'LIK TARİHİ GALİBİYETTE TAKIMIN BAŞINDAYDI

Alman teknik adam Werner Lorant, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Haberi alan Fenerbahçe de eski teknik direktörü için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

SİVASSPOR VE KAYSERİ ERCİYESSPOR'U DA ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmıştı.