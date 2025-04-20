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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti. 2022 yılında sarı-lacivertlilerde görev yapan Alman teknik adam, 6-0'lık tarihi Galatasaray galibiyetinde takımın başındaydı.

2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran 76 yaşındaki Alman teknik direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi.

1.5 YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

1.5 yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.Lorant'ın ölüm haberini kız kardeşi Erika, Alman basınına doğruladı. 2019 yılında teknik direktörlük kariyerini noktalayan Alman futbol adamının, bir süredir Almanya'nın Waging am See şehrindeki huzurevinde kaldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti

6-0'LIK TARİHİ GALİBİYETTE TAKIMIN BAŞINDAYDI

Alman teknik adam Werner Lorant, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Haberi alan Fenerbahçe de eski teknik direktörü için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti

SİVASSPOR VE KAYSERİ ERCİYESSPOR'U DA ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmıştı.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

tarihte bir daha olmayacak bir skoru yapmıştı. ışıklar içinde yatsın

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıMevlüt:

İnşallah en azından son nefesinde Müslüman olmuştur

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