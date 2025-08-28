Fenerbahçe'nin elendiğini gören Icardi hemen telefona sarıldı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya elenmesinin ardından Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, karşılaşmada gol atan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile olan fotoğrafını paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 1-0'lık skorla kazandı. Kanarya, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nden elendi.

MAÇ BİTER BİTMEZ TELEFONA SARILDI

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli golcü, Fenerbahçe'ye karşı gol atarak takımını Devler Ligi'ne taşıyan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile olan sevinç fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, futbolseverler tarafından gündem oldu.

İşte o paylaşım;