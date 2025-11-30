Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları derbi öncesi bir araya geldi

FENERBAHÇE'NİN efsane futbolcuları, Birleşik Fenerbahçe Derneği'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendiği organizasyonda bir araya geldi. Organizasyona Rüştü Reçber, Bülent Uygun, Stephen Appiah, Gökhan Gönül, Diego Lugano, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Uğur Boral, Kemal Aslan, Elvir Balic, Ali Bilgin, Serdar Kulbilge, Serkan Balcı, Mert Nobre ve Marco Aurelio katıldı.

RÜŞTÜ REÇBER: YARIN BİZİM BAYRAMIMIZ

Rüştü Reçber efsanelerin bir araya geldiği etkinlik hakkında "Böyle bir ortamda bulunmak, bir araya gelmek, önemli. Maç öncesinde bir arada olmak çok önemli. Biz aslında hep beraberiz. Ama bir araya gelmeyi başaramıyoruz. Biz hepimiz Fenerbahçeli olduğumuz için bir telefon yeter bize. Mühim olan şey Fenerbahçe'nin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu herkese gösterebilmektir. Bütün arkadaşlarımız büyük derbiler oynadı. Anlamını hepimiz biliriz. Ben ilk Fenerbahçe'ye geldiğimde Galatasaray maçlarının olduğu gün bayram niteliğinde olduğu söylenmişti. Yarın bizim bayramımız. Gülen taraf ve sevinen taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.

BÜLENT UYGUN: FENERBAHÇE CUMHURİYETİ'NE DAVET EDİLMİŞ OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Bülent Uygun "Birbirinden değerli bu güzel kardeşlerimizle beraber olmak çok değerli. Başta başkan Sadettin Saran olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Fenerbahçe tarifsizdir, kelimeler tarif etmez. Her bir gittiği takımda ona rakip olduğunda da kendi takımları için en iyisini sahaya yansıtır. Aidiyet duygusu bizde çok fazlasıyla var. Fenerbahçe ailesi ne şampiyonlukla ölçülebilecek kadar tarifi var ve onu söyleyen kadar adıyla şanıyla Fenerbahçe Cumhuriyeti'ne davet edilmiş olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz" diye konuştu.

BOLIC: GALATASARAY'A KARŞI İLK GOLÜMÜ TSYD KUPASI'NDA ATMIŞTIM

Bolic, Galatasaray derbilerinin kendisi için farklı olduğunu altını çizerek, "Derbi maçlar farklı oluyor. Galatasaray'dan sonra buraya geldim. Şansım tuttu Galatasaray'a karşı çok fazla gol attım. Galatasaray maçlarını çok seviyordum. Fenerbahçe benim için çok farklı. Nereye gitsem kiminle karşılaşsam herkes Manchester'daki golümü söyledi. Galatasaray'a karşı ilk golümü TSYD Kupası'nda atmıştım. Burada arkadaşlarımla beraber olmak benim için gurur verici. İnşallah yarın da uğur getiririz" açıklamasını yaptı.

TUNCAY ŞANLI: DERBİ HAVASI HER ZAMAN FARKLIDIR

Tuncay Şanlı derbi havasının farklı olduğunu söyleyerek, "Başkanımızın söylemiyle yöneticilerimizin isteğiyle bu ekibi bir araya getirmeye çalıştık. Derbi havası her zaman farklıdır. Hangi pozisyonda olursanız olun şampiyonluktan uzak olsanız da Galatasaray maçlarında bayram havası olur. Samandıra'da ayrı bir coşku, heyecan olur. Her şey konuşulur. O hafta içerisinde oyuncu grubu o maça odaklanmış olur. Stada geldiğimizde atmosfer başka bir seviyeye çıkar. Soyunma odasındaki bir birimize olan inancımız her zaman farklı olmuştur. Ben de o derbilerde oldum. Galatasaray'a golü attığımda kötü bir sezon geçiriyorduk ama 6-0 bitti. Galatasaray maçları her zaman farklıdır. Yarın da farklı bir atmosferde kazanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

LUGANO: DERBİLERDE 25 MAÇTA 1 TANE KAYBETTİK

Lugano ise şunları söyledi: "Tuncay'a daveti için teşekkür ediyorum. Taraftar ve yönetimden çok destek gördüm. Tabii ki 5' sezon Fenerbahçe'de oynadım. Derbilerde 25 maçta 1 tane kaybettik. Biz her zaman iyi oynarsak kazanıyoruz. Takımda enerji varsa çok fark ediyor. 2011 yeni stadyumdaki derbiyi çok iyi hatırlıyorum. Semih de gol attı."

SEMİH ŞENTÜRK: ÇOK MUTLUYUM

Semih Şentürk genç yetenekler hakkında konuştu Şentürk, "Bu organizasyon için Sadettin başkan, yöneticilere, Tuncay kaptana ve herkese teşekkür ederim. Çok mutluyum. Altyapıda 4 sene çalıştım. Şimdi de Tuncay kaptan yetenek avcısı olarak başladı. Çok yetenekli oyuncularımız var. 25 sene olmuş Semih Şentürk, Arda Güler, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir. Çok iyi oyuncularımız var. Süre aldıkların büyük yıldızlar gelecektir. Fenerbahçe derbi kazanıp da şampiyon olamadığımız zamanalar da oldu" ifadelerini kullandı.

UĞUR BORAL: GALATASARAY'I UÇURUMDAN ATAN TARAF OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Uğur Boral ise şunları söyledi: "Ben birçok şeyin değiştiğini görüyorum. Geçmiş yıllarda Galatasaray'ın daha iyi bir takım olduğunu ve kazanacağımıza dair ümidim yüzde 20'lerdeydi. Şu an 70-80. Galatasaray'ı uçurumdan atan taraf olacağımızı düşünüyorum. Biz kaosa sürükleneceğimize onların kaosa sürükleneceğini düşünüyorum. Devre arasından sonra da şampiyon olacak kadroyu tam olarak oturtturacağımızı düşünüyorum. Ben şansımızı çok yüksek görüyorum."

KEMAL ASLAN: YARIN 2 FARKLA KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Kemal Aslan yaptığı konuşmasında, "Biz bayrağı devraldığımız dönemde tarihin önemli noktalarında Fenerbahçe bayrağını en üste seviyeye taşımıştık. Sezon başından beri oturmuş iyi bir sinerji var. Fenerbahçe camiası birlikte hareket ettiği zaman önünde kimse duramaz. İnşallah yarın bu sahaya yansır. Oyuncu kardeşlerim bu bayrağı ileriye taşırlar. Yarın 2 farkla kazanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ALİ BİLGİN: YARINKİ MAÇTA BAYRAMI KUTLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Ali Bilgin Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maçların bir bayram olduğunu belirterek, "Ben de başkanımız Sadettin Saran'a teşekkür etmek istiyorum. Bizi bu şekilde bir araya topladı. Sezon Fenerbahçe'nin istemediği şekilde başladı. Değişimle birlikte bu havayı pozitife çevirdi. Tedesco'nun takıma dokunuşuyla oyuncuları kucaklamasıyla birlikte iyi olamasa bile çalışan ve hırslı olan bir ekip izledik. İyi oynamadığı maçlarda da 3 puanı alarak bu yarışın içerisine dahil oldu. Yarınki maçta bayramı kutlayacağımızı düşünüyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah 3 puan bizim olacak" açıklamalarında bulundu.

APPIAH: GALATASARAY MAÇLARI BENİM İÇİN HER ZAMAN KİŞİSELDİR

Appiah ise şunları söyledi: "Buraya çağırıldığım için teşekkür ediyorum. Bu işte tutku olmadığı zaman hedefe ulaşılmaz. Galatasaray maçları benim için her zaman kişiseldir. 1998 yılında gençken Türkiye'ye geldiğimde Galatasaray için gelmiştim. Seçilmediler ve tekrar Gana'ya dönmek zorunda kaldık. Gittikten sonra İtalya'ya devam ettik ve Fenerbahçe'ye geldim. Galatasaray beni gönderdiği için kişisel bir şey haline geldi. Onlara kişisel olarak ne kadar büyük bir hata yaptıklarını göstermek istedim. Gerçek tutku bizi her zaman başarıya ulaştıracaktır. Biz Galatasaray'a karşı her zaman daha iyi taraf olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyorduk. 2-0 kazanırız."

GÖKHAN GÖNÜL: BU FORMAYI GİYMİŞ OYUNCULAR ÇOK ŞANSLILAR

Gökhan Gönül formayı giymenin büyük bir şans olduğunu söyleyerek, "Bu formayı giymiş oyuncular çok şanslılar. Bunun onuru ve gururla yaşayacaklar. Ben 2007'de geldiğimde 2016'ya kadar her derbiyi kazanarak Kadıköy cehennemini devam ettirdik. Son dönemlerde unuttuğumuz Kadıköy cehenneminin yarın başlangıcı olur. Yıllarca bu galibiyetlerle buradan çıkışın olmadığını yarın tekrar başlatırız ve yıllarca sürer. Sezon sonu da inşallah uzun süredir beklediğimiz şampiyonluğa kavuşuruz.

SERKAN BALCI: İLK FORMAM 8 NUMARALI RIDVAN DİLMEN FORMASIYDI

Serkan Balcı ise şu şekilde konuştu:

"Bizim için küçüklüğümüzün kahramanlar vardı. İlk formam 8 numaralı Rıdvan Dilmen formasıydı. Benim için çok onur ve gurur vericiydi. Nazilliler için kahraman Rıdvan Dilmen'di. Bu dönemden sonra da bireysel kahramanlarımız olur. Sizlerle olmaktan dolayı gurur duyuyorum."

SERDAR KULBİLGE: İYİ Kİ FENERBAHÇE FORMASINI GİYDİM

Serdar Kulbilge, Fenerbahçeli olduğu için büyük bir gurur duyduğunu söyleyerek, "Tekrardan bu eski günleri bize hissettiren yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Benim de bir idolüm vardı. Samandıra'da aynı odayı paylaştığım her zaman desteğini üzerimde hissettiğim Rüştü ağabeyimdir. Tabii ki şu an camiamız güzel bir birlik ve beraberlik içerisinde. Aldığımız sonuçlardan bunu herkese gösteriyoruz. İyi ki Fenerbahçe formasını giydim, İyi ki Fenerbahçeliyim" ifadelerine yer verdi.

NOBRE: İNŞALLAH BU SENE TEKRARDAN ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Nobre bu sene tekrar şampiyon olma temennisinde bulunarak, "Organizasyon için teşekkür ediyorum. Ne zaman buraya ayak bastım benim kafa geriye gitti. 20 Aralık 2003'te ilk kez gelmiştim. Benim için inanılmazdı. Brezilya'dan geldiğimde çocuktum. Fenerbahçe'den sonra benim kariyerim çok farklı oldu. İlk antrenmanda takım değil de aile gibiydik. İnşallah bu sene tekrardan şampiyon olacağız" diye konuştu.

AURELIO: İNŞALLAH YARIN MAÇI KAZANACAĞIZ

Aurelio ise şunları söyledi:

"Yönetime, Tuncay hocama ve herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki yarın bütün oyuncular ve teknik ekibe başarılar diliyorum. İnşallah yarın maçı kazanacağız. En unutmadığım maç 2004-05 sezonundaki Galatasaray derbisi. 2-0 kazandığımız maç."