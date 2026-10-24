Fenerbahçe'nin borcu 31 Ağustos 2026 itibarıyla 36 milyar 384 milyon lira açıklandı

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nün borcu 36 milyar 384 milyon lira olarak açıklandı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Faaliyet Raporu'nu okudu. Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 22 milyar 727 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 13 milyar 935 milyon lira olduğunu belirtti. Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun ise 36 milyar 384 milyon lira olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı