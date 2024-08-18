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Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası Icardi'den olay gönderme

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Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiminde Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, "İyi geceler Aslanlar" mesajını paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar o paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Göztepe ile Fenerbahçe maçının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

MAÇ 2-2 BERABERE KALDI

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı.Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ile 45+7. dakikada Youssef En-Nesyri ile 2-0 öne geçti.

Göztepe ise, 68. dakikada Koray Günter'in golüyle farkı bire indirdi. 90+4'te de Romulo'nun golüyle maçta eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca dört gollü müthiş mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası Icardi'den olay gönderme

"İYİ GECELER ASLANLAR"

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ise karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte olay bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftara seslenen Icardi, "İyi geceler Aslanlar" mesajını paylaştı.

Bu paylaşım Galatasaraylı futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken Fenerbahçeli taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası Icardi'den olay gönderme

DAHA ÖNCE DE GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda elendiği maçın ardından da sarı-lacivertlilere göndermede bulunmuştu.

Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak 'Aşkın olayım' şarkısını eklemişti. Fenerbahçe'nin rakibi Lille, gün içerisinde 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme de bulunmuştu.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

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Yorumlar (3)

Abdullah KARAMAN:

Bu adam harika ya.

42
19
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Barış O. B.:

Wanda'da öyle diyor aslanım

18
13
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Ozgur Free:

bu adamı GS yönetimine alın

0
0
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