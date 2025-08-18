Fenerbahçe'nin Benfica ile Maçı İçin Hakem Belirlendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacağı ilk maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, 20 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
