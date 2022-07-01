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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrinde sürdürecek Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrinde sürdürecek Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Max Meyer ve Miguel Crespo kadroda yer almadı.

Kadroya dahil edilmeyen isimlerden Nazım Sangare'nin sakatlığı bulunurken, diğer isimler tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldı.

Kulübü ve kendisiyle prensip anlamasına varıldığı açıklanan Emre Mor da kamp kadrosuna dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin 28 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun.

AA / Süha Gür - Spor

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