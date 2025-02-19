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Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu

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İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşmasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Belçika kafilesinde, UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

6 EKSİK VAR

Fenrbahçe'de UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor. sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden; Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kamp kadrosunda yer almadı. Bu isimler dışında Allan Saint-Maximin ve Cengiz de Belçika kafilesinde yer almıyor.

FENERBAHÇE'NİN BELÇİKA KAFİLESİ

Fenerbahçe'nin 20 kişilik Anderlecht maçı kamp kadrosu şu şekilde;

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu

MAÇ NE ZAMAN?

Anderlecht ile Fenerbahçe arasında Belçika'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Lotto Park'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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