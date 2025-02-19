Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

6 EKSİK VAR

Fenrbahçe'de UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor. sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden; Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kamp kadrosunda yer almadı. Bu isimler dışında Allan Saint-Maximin ve Cengiz de Belçika kafilesinde yer almıyor.

FENERBAHÇE'NİN BELÇİKA KAFİLESİ

Fenerbahçe'nin 20 kişilik Anderlecht maçı kamp kadrosu şu şekilde;

MAÇ NE ZAMAN?

Anderlecht ile Fenerbahçe arasında Belçika'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Lotto Park'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.