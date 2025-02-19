Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu
İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşmasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Belçika kafilesinde, UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
6 EKSİK VAR
Fenrbahçe'de UEFA listesine adı yazılmayan isimler dışında 6 eksik bulunuyor. sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden; Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek, kamp kadrosunda yer almadı. Bu isimler dışında Allan Saint-Maximin ve Cengiz de Belçika kafilesinde yer almıyor.
FENERBAHÇE'NİN BELÇİKA KAFİLESİ
Fenerbahçe'nin 20 kişilik Anderlecht maçı kamp kadrosu şu şekilde;
MAÇ NE ZAMAN?
Anderlecht ile Fenerbahçe arasında Belçika'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Lotto Park'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.