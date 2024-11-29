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Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Bu kapsamda milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, yakın zamanda Suudi Arabistan'a uçuş planlıyor. Kulüp yetkililerinin, Demiral'ın bonservisini almak için kısa süre içinde Al-Ahly ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Savunma bölgesinde yaşanan sakatlık problemleri sonucu o bölgeye bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı.

UÇUŞ PLANLANIYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Fenerbahçe, yakın tarihte Suudi Arabistan'a uçuş planlıyor.

Arriyadiyah'ın haberine göre; milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Fenerbahçe, yakın tarihte Suudi Arabistan'a uçuş planlıyor. Oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-lacivertli ekibin, kısa süre içerisinde Al-Ahly ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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