Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Aras Kargo'yu setlerde 3-0 mağlup etti. Setler 28-26, 25-14 ve 25-22 sonuçlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Sadettin Kıral

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Ana Cristina, Safronova, Arelya Karasoy Koçaş)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Perez)

Setler: 28-26, 25-14, 25-22

Süre: 81 dakika (33, 21, 27)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
