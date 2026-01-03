Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Aras Kargo'yu setlerde 3-0 mağlup etti. Setler 28-26, 25-14 ve 25-22 sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Sadettin Kıral
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Ana Cristina, Safronova, Arelya Karasoy Koçaş)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Perez)
Setler: 28-26, 25-14, 25-22
Süre: 81 dakika (33, 21, 27)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor