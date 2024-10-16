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Fenerbahçe Medicana, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın Kazanı

Fenerbahçe Medicana, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın Kazanı
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Fenerbahçe Medicana, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 5'inci kez şampiyonluğa ulaştı. Melissa Vargas, maçın En Değerli Oyuncusu seçildi.

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana, 5'inci kez kupada mutlu sona ulaştı.

Daha önce 2009, 2010, 2015 ve 2022'de şampiyonluğu elde eden sarı-lacivertliler, 2 yıl aranın ardından yeniden kupaya uzandı.

Toplamda 5'inci kez kupayı kazanan sarı-lacivertliler, elde edilen zaferle organizasyonda 5'er kez ile en çok şampiyonluğa ulaşan 3 ekipten biri oldu. 2009'dan bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana'nın 5'er şampiyonluğu bulunuyor.

EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ MELISSA VARGAS'IN

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon olurken maçta "En Değerli Oyuncu" sarı-lacivertli takımın milli voleybolcusu Melissa Vargas seçildi.

Etkili oyunuyla kupanın kazanılmasında başrol oynayan Vargas, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE KUPASINA KAVUŞTU

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana, düzenlenen kupa töreniyle kupasını aldı.

Sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluk kupasını AXA Türkiye Hayat ve Emeklilik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

Fenerbahçe'de tüm takım şampiyonluk kupasının genç oyuncu Liza Safronova'nın elinde havaya kalkmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

BAKAN BAK'TAN FENERBAHÇE'YE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımını da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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