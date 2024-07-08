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Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

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Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda görmek istediği ve transferi için bizzat devreye girdiği Mason Greenwood için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Manchester United'ın kapıyı 35 milyon eurodan açtığı 22 yaşındaki İngiliz yıldız için Lazio'nun yanı sıra Marsilya ve Valencia da devrede.

Takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın kadroda görmek istediği Mason Greenwood için kesenin ağzını açtı.

MOURINHO BİZZAT DEVREDE

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan haberde; sarı lacivertli ekibin Manchester United forması giyen Mason Greenwood'u transfer etmek için hamle yaptığı kaydedildi. Jose Mourinho'nun İngiliz kanat oyuncusu için bizzat devrede olduğu aktarılırken, Lazio'nun da 22 yaşındaki yıldız için istekli olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

İngiliz devi Manchester United'ın Greendwood için kapıyı 35 milyon eurodan açtığı, Fenerbahçe'nin ise bu transfer için 30 milyon Euro gözden çıkardığı iddia edildi. Greenwood için Lazio ve Marsilya'nın 20 milyon euronun üzerinde tekliflerle ManU'nun kapısını çaldığı yazılırken, İspanya LaLiga'dan Valencia'nın da 25 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

GEÇEN SEZON GETAFE'YE KİRALANDI

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren Mason Greenwood, 36 maça çıktı. Greenwood, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik performansla yıldızlaştı. Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki kanat oyuncusunun Manchester United ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

İzmarit:

Bu Mour. Ali koçu iyi parçalıyor. Olan Fenerime olucak korkuyorum.

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Murat Celik:

borçlanabildiği kadar borçlansın sonuçta şampiyon Galatasaray

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Sedat Onat:

Fenerbahçe’nin sonu geliyor, 30 milyon Euro ya topçu alıp şampiyon oldun diyelim geri dönüşü 3 milyon bile değil, nasıl bir yönetim bu arkadaş

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Barış O. B.:

Saçmalamayın!

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