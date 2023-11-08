Fenerbahçe, Ludogorets maçı için hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Ludogorets Arena'da yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı. İdman, koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup şeklinde gerçekleştirilen 5'e 2 ile devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Hazırıklıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.