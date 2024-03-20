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Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor

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Fenerbahçe, Trabzonspor mücadelesinin sonunda yaşanan saha olaylarının ardından 2 Nisan tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısında Süper Lig'den çekilme kararını tartışacak. Peki sarı-lacivertli ekip Süper Lig'den çekilirse ne olur? İşte herkesin cevap aradığı sorunun yanıtı...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzon spor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler karşılaşma sonunda orta sahada galibiyet kutlaması yaparken bordo-mavili seyirciler sahaya girdi ve ortalık karıştı.

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLEBİLİR

Sahada yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağını ve Süper Lig'den çekilme kararının tartışılacağını belirtti. Ali Koç, "Biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz, olağanüstü. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Futbol AŞ'de sonra genel kurulu koyuyoruz. Ben biraz evvel Kulüpler Birliği Vakfından (başkanlığından) istifa ettim. Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık. Camiamızın aklıselim davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Biz artık gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Bu kararı alınca bir alt lige düşme söz konusu." diye konuştu.

Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? İşte 5 maddelik senaryo

NE GİBİ YAPTIRIMLAR OLUR?

Hal böyle olunca birçok futbolsever Fenerbahçe'nin olası bir Süper Lig'den çekilme kararı alması halinde ne gibi yaptırımların olacağını merak ediyor.

İşte spor yazarlarına göre 5 maddede olacakların özeti;

  • Fenerbahçe'nin bugüne kadar topladığı ülke puanlarının bir anda silinmesiyle birlikte Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında 19 ila 20. sıraya gerileme riski de bulunuyor.
  • Yayıncı kuruluş ihalelerden dolayı çakılır.
  • Fenerbahçe'de tüm futbolcular serbest kalır.
  • Ortaya yüz milyonlarca dolarlık fatura çıkabilir.
  • Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı almasının ardından ligler askıya alınabilir.

Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? İşte 5 maddelik senaryo

"1-2 FUTBOLCUYA 1 MAÇ CEZA VERİLİR"

Öte yandan yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçeli futbolculara nasıl bir ceza verileceğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunan spor yazarı Atilla Türker, "Fenerbahçe'de olayların içerisinde yer alan 4 futbolcuya orada bir işi olmaması gerekiyordu. Futbolcular kendilerini müdafaa gereği o hareketleri yaptılar. Büyük ihtimalle 1-2 futbolcuya 1 maç ceza verilir. Ben fazlasının da verileceğini düşünmüyorum. Futbolcular kendilerini korumak istedi." diye konuştu.


Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (15)

Hakan Acar:

Konuşuluyormuş Fener holiganları dışında hangi aklı başında adam konuşuyor. Hepsi yalan. Lig Tv üyelikleri sorun olursa biz GS liler 2 şer üyelik alırız yine sorun olmaz.

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OSMAN ACAR:

he alırsın he :)

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Mümin Demiröz:

SORU: Fenerbehçe ligden çekilirse ne olur? CEVAP: Vallaha çok güzel olur. Türk furboluna huzur gelir. Türk futbuluna nizam gelir. Çağ atlarız yeminle :D

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Onur Dinçer:

Süper lig ne Fenerbahçe olmadan ne de Galatasaray olmadan olmaz

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YUCEL DAMLALI:

Ya değilmi sen de her sene donuna yapmazsın korkudan bize yine döşiyecek fener diye

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Hasan Demirtas:

her sene aynı konuşuyorsun.erkeksen sözünde durursun.milletten ne istiyorsun ali Koç

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Ömerbuse Ugur:

Bunlar ne zaman durdular sözlerinde şimdi dursunlar hep ayni masal yemez

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YUCEL DAMLALI:

Demekki her sene fenerbahçeye bunlar yapılıyor bak ağzınla kendin söylüyorsun ve bunu savunabiliyorsun bravo size

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Bro Win:

FIFA bir açıklama yapmıştı futbolcuların can güvenliğinin sağlanması diye. Ayrıca maçta yaşanan olaylar Avrupa'da ve Dünyada manşet oldu. Fenerbahçe buna istinadende ligten çekilme kararı alıyor. FIFA bizi futboldan men edebilir. Yani öyle ohh Fenerbahçe çekilsin biz şampiyon oluruz yok. Büyük tehlikenin farkında değilsiniz. Fenerbahçe ligten çekilirse Türk futbolu biter.

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ahmet sayar:

ali koç kafaya koymuş şampiyon yapmadan gitmeyecek. baktı bu seneden de ümit yok seneye 2.ligde şampiyon yapıp bırakacak.

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