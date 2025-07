Fenerbahçe, Lazio'yu 1-0 Mağlup Ederek Hazırlık Maçını Kazandı

Fenerbahçe yeni sezon öncesi son hazırlık maçında evinde karşılaştığı Lazio'yu, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında sahasında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Müsabakada Zorbay Küçük düdük çalarken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Müsabakanın 60. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmazken Kanarya, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri ilk resmi maçına 6 Ağustos Çarşamba günü Feyenoord karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisine konuk olacak.

Fenerbahçe'nin 11'i

Sarı-lacivertliler mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran 11'i ile başladı.

Karşılaşmanın 2. yarısında Yiğit Efe Demir, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Alexander Djiku da süre aldı.

Hazırlık maçlarının yıldızı, İrfan Can Kahveci

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geçtiğimiz sezon hamle oyuncusu olarak kullandığı ve 11'de fazla süre vermediği İrfan Can Kahveci, yeni sezon öncesi performansıyla göz doldurdu. Portekiz'de yapılan kamp sürecindeki hazırlık maçlarında değişmez isimlerden olan milli futbolcu, İtalyan ekibine karşı da kaptan olarak 11'de başladı. İrfan Can, müsabakanın 60. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin pasında iyi takip ederek topu filelere gönderdi. 30 yaşındaki hücum oyuncusu 73. dakikada yerini Cengiz Ünder'e bıraktı. İrfan Can, hazırlık maçlarında 3 kez gol sevinci yaşadı.

Yeni transferler görücüye çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ile Jhon Duran, ilk kez Kadıköy'de maça çıktı. Archie Brown, Portekiz kampında oynanan 4 hazırlık maçında 11'de başlarken, Duran ise son 2 müsabakada sonradan oyuna dahil oldu. Kolombiyalı forvet, Lazio karşısında 56. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.

Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ise geçtiğimiz yıl ekim ayında yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzak kaldığı takıma bu sezon başı itibarıyla döndü. Oosterwolde yaklaşık 10 ay sonra Saracoğlu'nun çimlerine çıktı.

Skriniar, tribünden izledi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi. Slovak stoper akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken, daha sonra özel araçla stada ulaştı ve Lazio ile oynanan hazırlık maçını tribünden takip etti.

Yenilenen skorbordlar ilk kez kullanıldı

Geçtiğimiz sezonun tamamlanması ile birlikte stadyumda yapılan yenileme çalışmaları kapsamında skorbordlar, yeni nesil skorbordlarla değiştirildi. Görünürlüğü yüksek hale getirilen ekranlarda piksel çözünürlük artırılırken, ilk kez Lazio maçı itibarıyla da kullanıma başlandı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde son oynadığı lig maçının ardından 60 gün sonra taraftarı karşısında çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Mücadelenin başlama saatine doğru tribünleri dolduran taraftarlar beste ve tezahüratlarla takımlarını destekledi. - İSTANBUL