Fenerbahçe Kürek Takımı U23 Avrupa Kürek Şampiyonası'nda 3 altın, 2 bronz madalya kazandı

Edirne'de düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Fenerbahçe Kürek Takımı şampiyonayı 3 altın, 2 bronz madalyayla tamamladı.

U23 Avrupa Kürek Şampiyonası, Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Edirne / Meriç Nehri'nde 7-8 Eylül tarihlerinde yapıldı. 27 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun yarıştığı şampiyonada Fenerbahçe kürek şubesinden 15'i erkek, 4'ü kız olmak üzere 19 sporcu milli takım adına madalya mücadelesi verdi. İlk gün 8 yarışın 6'sında A finale, 2'sinde de yarı finale kalma başarısı gösteren milli kürekçiler, ikinci gün yarışlarına da damga vurdu.

Türkiye toplamda 3 altın, 2 gümüş, 2 de bronz madalyayla madalya sıralamasında 9 altın madalyalı Romanya'nın ardından ikinci oldu.

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, hafif kilo tek çiftede elde ettiği 07: 09.47'lik dereceyle A final yarışını ilk sırada tamamladı ve altın madalya kazandı. Halil Kaan Köroğlu, U19 dünya şampiyonluğunun ardından 23 yaş altında da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Tek çiftede U23'te son Avrupa şampiyonu milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu A finalinde suya indi. Elde ettiği 06: 46.62'lik derecesiyle yarışını kazanarak U23 Avrupa şampiyonu unvanını sürdüren Cevdet, altın madalyanın da sahibi oldu.

Hafif kilo iki tekte ise Irmak Fertuğ ve Simla Sual Alıncı, elde ettikleri 07: 36.52'lik dereceyle yarışı zirvede tamamladılar ve altın madalya kazandılar. Irmak ve Simla geçtiğimiz yıl elde ettikleri 23 yaş altı dünya ikinciliğinin ardından Avrupa'da kürsünün ilk basamağına çıktı.

Yasin Şen, Eren Akbaş, Gökmen Kaan Sezer, Berat Kopal ve Mehmet Eralp Aktaş'tan oluşan dört tek dümencili ekibi A final yarışını 06: 29.94 ile tamamladı ve üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ahmet Ali Kabadayı, Aytimur Selçuk, Kaan Yılmaz Aydın ve Alper Şevket Eren'den oluşan dört tek ekibi, A finalde 06: 10.78'lik dereceleriyle üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti. - İSTANBUL