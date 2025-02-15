Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tüm branşlarda yollarına iyi şekilde devam ettiklerini belirterek camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında üyelere seslenen Koç, sözlerine hastaneye kaldırılan Oğuz Çetin'e acil şifalar dileyerek başladı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koç, şubat ayında vefat eden yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli ve efsane futbolcu Ogün Altıparmak'ı da andı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin camiayı memnun ettiğini anlatan Koç, ikinci maç öncesi ayakların yere sağlam basması gerektiğini vurguladı.

Transfer döneminde taraftarları mutlu eden takviyeler yaptıklarını belirten Ali Koç, "Takımımızın başında çok değerli bir hocamız var. Yeri geldi değersizleştirildi, tenkit edildi. Çünkü cesurca gerçekleri söyledi. Ülkemize alıştıkça, oyuncularımız da onu daha iyi anladıkça daha büyük başarılar gelecektir. Ben burada kendisiyle devam edilmesi fikrine de aynen katılıyorum. Hedefimizdeki isimleri aldık. Çok şükür ki kapı kapı dolaşıp, isimleri konuşup bambaşka isimleri transfer etmek zorunda kalmadık." ifadelerini kullandı.

Talisca transferini daha önce yapmak istediklerini ancak Suudi Arabistan kulübünde yönetim değişimi sebebiyle transferin geciktiğini aktaran Koç, Milan Skriniar transferinde ise Galatasaray'ın 2 milyon avro fazla teklif yaptığını söyledi. Koç, Galatasaray'ın Talisca transferine de son dakikada dahil olmasına karşın Brezilyalı futbolcunun kendilerine verdiği sözü tuttuğunu dile getirdi.

Ognjen Mimovic'in geleceğe yatırım için transfer edildiğini söyleyen Ali Koç, Diego Carlos'un da çok önemli bir karakter olduğunu ifade etti.

"Fenerbahçe taraftarı kendisine yakışanı yaptı"

Ali Koç, Fenerbahçe camiasının birlik olduğunda karşısında hiçbir gücün duramayacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen ay içinde bulunduğumuz negatif ortamda başarının gelemeyeceğini belirtmiştim. Sahada, salonlarda kim varsa destek istemiştik. Fenerbahçe taraftarı kendisine yakışanı yaptı, bunu da sahaya yansıtıp son dönemdeki başarılı sonuçlarda payı oldu. Deplasman taraftarlarımız zaten göğsümüzü kabartıyor. Her gittikleri statta farklarını ortaya koyuyor. İç sahadaki sıkıntıları da aştığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Allah bozmasın. Devre aralarında hocamızın konuşmalarının ardından Kadıköy'de neler olabileceğini herkes gördü. Hep birlikte 2 kritik maçı çevirdik. Önümüzde 7 iç saha maçı var. Fenerbahçe inanırsa karşısında hiçbir güç duramaz."

"Fenerbahçe, hırsıza 'Hırsız var.' diyen taraftır"

Ali Koç, konuşması sırasında barkovizyondan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in daha önce yaptığı açıklamaları göstererek sunum yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübü eleştiren Koç, "Huzura ihtiyacımız var diyen kişilerin huzuru bozan kişilerle aynı olduğunu kamuoyuna göstermemiz lazım. Futbol dinamik bir dünya, olup bitenlerin hızına yetişemiyoruz. Aslında karşımızdaki ruh hali bu. Rize spor maçında hakem otoritelerin tümünün hakemlerin verdiği kararların doğru olduğunu söylemesine rağmen bize hırsız iftirası atıyorlar. Fenerbahçe, hırsıza 'Hırsız var.' diyen taraftır, bunu anlamadılar. Her seferinde bunun tutacağını sandılar ama artık tutmuyor." diye konuştu.

Adana Demir spor'un Galatasaray karşısında sahadan çekildiği maça değinen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarıda kalan bir Adana Demir spor maçı var. Bizim maçlar biter bitmez her şeyi yazdınız. Sahtekar, hırsız futbolcuları konuşulacağına iş Fenerbahçe-Galatasaray'a döndü. Biz kurgulamışız diyorlar. Kamuoyu ne yazık ki uyanık değil. Biz mi yaptık? O zaman 'Mertens seneye Fenerbahçe'de.' diye yazın. Çünkü bu kurgunun gerçek olabilmesi için planın en önemli öznesi Mertens değil mi? O sahtekarlığı yapıp penaltıyı alan Mertens değil mi? Ama o kadar deli saçması işleri bu halka yutturmaya alışmışlar ki devam ediyorlar. Ortamı gerenler de kendileri, itidal çağrısı yapanlar da kendileri. Artık insanlar yemiyor."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz sürecine değinerek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe huzuru bozan değil, Türk toplumunu ele geçirmeye çalışan terör örgütüne karşı duran duvardır. Bunu sizin çocuklarınız için de yaptık. Biz bu savaşı ülkemiz adına verdik. Biz en azından aynaya baktığımız zaman ne olduğumuzu biliyoruz. Kısacası burada bir beka problemi vardır. Biz saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin duruşu bellidir. Sizin yeni algı operasyonunuz bizi Anadolu kulüpleriyle karşı karşıya getirmektir. Yıllarca konuşulan hakem hataları kimin lehine oldu, hangi takım sizin kontratlı oyuncularınızı ayarttı. Anadolu kulüpleri de bilsin. Türk futbolu temizlenecekse bu mücadele hepimize yarayacaktır. Bir camianın son 30 yıldır hangi düzenin parçası olarak korunduğunu, kupaları nasıl kazandığını tüm kamuoyu biliyor, siz de biliyorsunuz. Ama biz isyan ediyoruz, mücadele ediyoruz. Sadece sahada değil saha dışında da kenetlenmeye ihtiyacımız var. Oyuncuları sistematik olarak hakemleri aldatabiliyor. Lisanssız sporcu yarıştırmak nedir arkadaşlar. Hukuk dışı işlerin içinde olmaları, basın mensuplarını konuşamaz hale getirmeleri, ondan sonra da mağdur olmaları... Biz değişmelerini beklemiyoruz. Bu zihniyetin kendileri için kurduğu normun dışına çıkma niyeti yok. Ayrıcalığa alıştıkları için eşit mücadeleye itiraz ediyorlar."

"Türk futbolunu yeniden inşa etmek gerekiyor"

Fenerbahçe olarak spor etiğini korumayı amaçladıklarını vurgulayan Ali Koç, "Sporun geleceği için, adaletin ve ahlakın üstün gelmesi için bu zihniyeti dışlamaya davet ediyoruz. Bu kulübün yaptığı samimiyetsiz istifa çağrılarının temel amacı, mevcut düzeni düzeltmeye yönelik değil korumaya yöneliktir. Bu sene bilindik algılar içindeyiz. Kendi oy verdikleri TFF başkanının bizi kolladığını söylüyorlar. Eyüpspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe maçlarında hakemler gerektiği gibi yönetseydi, kartları, penaltıları futbolun adaletine uygun şekilde verselerdi, bugün kimin lider olduğu ortadaydı. Her sene olduğu gibi kollandığımızın iftirasını atıyorlar." açıklamasında bulundu.

Türk futbolunun gerçek anlamda kurtuluşu için adaletli sistemin gelmesi gerektiğine inandıklarını söyleyen Koç, şöyle devam etti:

"Biz federasyonu, MHK'yi istifaya çağırırsak hareketlerimiz bir gram şaşmaz. Yalandan istifaya çağırıp, sonrasında 'Tarihin en kötü kurulu ve başkanı.' dediğiniz insanların göreve devam etmesi için entrikalara girmeyiz. Tükürdüğümüzü de sizin gibi yalamayız. Olay TFF'nin ya da MHK'nin istifası değil. Bunun için futbolda önce sorun olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Sonra sorunun kaynağını tespit etmek lazım. Sonra da cesaretli ve iradeli şekilde olmak lazım. Bugünkü federasyon bunu yapmaya çalışıyor. Türk futbolunu yeniden inşa etmek gerekiyor. Aynen illegal bahis konusundaki gibi gerekirse tek başımıza mücadele edeceğiz. Türk futboluna adalet gelince herkes kazanacak. Avrupa'da daha başarılı olacağız, daha cazip bir lig olacağız. En önemlisi saf çocuklarımız, milyonlar, Türk futboluna olan güvenini yeniden tesis edecek. Bizim ne mücadelesi içinde olduğumuzu sesi çıkmayanlar da biliyor."

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun eski başkanı Lale Orta'ya değinerek devam eden Ali Koç, "Türkiye'de bugüne kadar sadece bir kadın MHK başkanı oldu, Sayın Lale Orta. Bir statta dakikalarca ağır küfürlere maruz bırakıldı. Kendi kurumunun gözlemcisi, onu koruması gerekirken bu durum raporlara bile girmedi. Deli saçması açıklamalar yaptılar. Bütün stat küfür ediyor, raporda yok. Sonra da hanımefendi görevi bırakmak zorunda kalıyor. Siz sinekleri konuşup tartışıyorsunuz, biz bataklığı kurutmak için hepimiz adına mücadele veriyoruz." diye konuştu.

"Biz inanırsak, biz beraber olursak kimse karşımızda duramaz"

Fenerbahçe'nin tarih boyunca mücadele ettiğini dile getiren Ali Koç, "Bugün inandığımız değerler uğruna mücadelemizi sürdürüyoruz. Adil rekabetin olmadığı bir düzeni şiddetle reddediyoruz. 3 senedir kendi sahasında kırmızı kart görmeyen, kart görmeyeceğinin verdiği özgürlükle mücadele eden bu takımın oyuncuları Avrupa'daki 11 maçında 28 sarı kart, 3 kırmızı kat görmüşler. Yabancı hakem diyoruz ama böyle tablolar olunca siz istemiyorsunuz. Mevcut hocalarının görevde olduğu 94 Süper Lig maçında 6 kırmızı kart görmüşler, 25 Avrupa maçında 6 kırmızı kart görmüşler. O yüzden burada muvaffak oluyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Türk sporunun geleceği için her zaman dik duracaklarını, görevde oldukları sürece de mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim tek bir mottomuz var, haram değil alın teri. Bu anlamda bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Bizim gibi değerleri kayıt dışına itmeyin. Rekabet ettiğimiz yerlerde sorun varsa bunu giderin. Bizim gibi ruhu temiz kalmak isteyenleri, başka alanlara kaymaya mecbur etmeyin. Biz kayıt dışına girmeyiz. Kör göze parmak olaylarında da devletimiz devletliğini göstersin ki herkese güven versin. Ahmet Bulut'un dediği gibi, biz benzer durumda olsaydık nefes alamazdık; müfettişler, denetçiler, yargı bizim içimizden geçerdi. Varsa usulsüzlük tespik edilsin, gereken ağır cezalar verilsin. Biz bilmiyor muyuz bahis sitesinden reklam almayı ama çok şükür bizde 'Google' kullanan insanlar var, bakınca kimin ne olduğu çıkıyor. Biz bilmiyor muyuz biletlerimizi başka mekanizmalar kurarak daha fazla gelir sağlamayı? Siz gece nasıl rahat uyuyorsunuz merak ediyorum. Dünyanın en büyük lüksü akşam huzurlu yatmaktır. Bizim hikayemiz haram değil alın teri. Fenerbahçe taraftarı geçmişte olduğu gibi kulübün yanında olmaya devam etmeli. İnancımız tam, güzel günler bizi bekliyor, inanın. Biz inanırsak, biz beraber olursak kimse karşımızda duramaz."