Fenerbahçe Kulübü sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı.

FB TV'de açıklamada bulunan Saran, "Büyük Fenerbahçe ailemi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Taraftarlarımızın ve ülkemizin yeni yılını kutluyorum. Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca sizler de çok iyi gördünüz ki ben konuşmayı seven bir başkan olmadım. Zaman zaman bu nedenle eleştiriler de aldım. Özellikle şahsımı ilgilendiren başlıklarda Fenerbahçe'yi bu gündemlerin içine çekmemek için sessiz kalmayı, geri planda durmayı ve Fenerbahçe'yi her şeyin önünde tutmayı tercih ettim ancak bugün gelinen noktada hem sizlere hem kamuoyuna kendimi ve durduğum yeri sakinlikle anlatmanın zamanının geldiğine inanıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi sahaya döndürme hayaliyle başkanlık görevine talip olduğunu aktaran Sadettin Saran, "Bu göreve talip olurken tek hayalim vardı. Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere yani sahaya döndürmek. Tartışmaların değil sporun, polemiklerin değil kupaların konuşulduğu bir kulüp hayaliyle yola çıktım. Son dönemde hepinizin yakından takip ettiği bir süreç yaşandı. Şahsım üzerinden söylenenler, yazılanlar, ima edilenler oldu. Kimi zaman gerçekle ilgisi olmayan iddialar, kimi zaman hukukun kararından önce manşetlerde verilen hükümler gördük. Ben hayatım boyunca hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Camiaya doğruları sakinlikle anlatmak istediğini vurgulayan Saran, şöyle devam etti:

"Hukuki ve yasal bir süreç olması nedeniyle bu konuyla ilgili her bir adımın adli makamlar tarafından en iyi şekilde yürütüleceğine olan inancım ilk günden beri tamdır. Ancak yine ilk günden beri birtakım medya organları ve sosyal medyada imalatını yaptığımdan, evimde uyuşturucu madde bulunduğu gibi asılsız iddialardan evimin üzerinden dron uçurulmasına kadar varan itibarsızlaştırma girişimleriyle ilgili olarak suç duyurularında bulunduğumuzu ve bu sürecin hukuk önünde sonuna kadar takip edileceğinin bilinmesini önemle rica ediyorum. Bugün şunu dediler, bunu yazdılar diyerek tek tek cevap verme yolunu seçmiyorum. Çünkü bu, Fenerbahçe'yi tüm bu tartışmaların merkezine daha fazla çeker. Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzde Fenerbahçe'mizin finansal özgürlüğe bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligde oynayacağımız maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha fazla yaklaşmış olmamız tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereken dünya çapında transferler, projeler ve yapılacak işlerin tümü nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek ve sonrasında da kulübümüzü yönetim kurulumuzla birlikte olağanüstü genel kurula götüreceğiz."

Sezon sonuna kadar üstlendiği sorumlulukları eksiksiz yerine getirmek istediğini aktaran Saran, "Bu süreçte tüm odağım sezon sonuna kadar üstlendiğim sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmek ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündemin gölgesi olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar belki de bugün için almam gereken bir karar. Çünkü şahsımla ilgili devam eden bir davanın kulübümüzü yeniden bir hukuki sürecin içine çekmesini istemiyorum. Ancak bir yandan da başarmamız gereken ve başlattığımız şeylerin olduğu da oldukça açık. Türk sporuna hizmet etmek adına önümüzdeki takvimde yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur." şeklinde görüş belirtti.

"Bu göreve şampiyonluk hayaliyle geldim, bu hayali yarım bırakmak istemiyorum"

Sadettin Saran, şampiyonluk hayalini yarım bırakmak istemediğini kaydetti.

Sürecin bir noktadan sonra hukuki bir tartışmanın önüne geçerek Fenerbahçe etrafında bir gündeme dönüştüğünü anlatan Saran, "Beni asıl düşündüren, asıl zorlayan da bu oldu. Bu, bir geri adımın değil, Fenerbahçe'nin yolunu berraklaştırma iradesinin sonucudur. Ben bundan 61 yıl önce ABD'li bir anne ve Kırıkkaleli bir babanın evladı olarak dünyaya geldim, farklı kültürlerin içinde büyüdüm ama vatan denildiğinde nerede durulacağını bilen, bu toprakların değerleriyle yetişmiş bir insan oldum. Hayatta 2 şeyi çok sevdim, Fenerbahçe'yi ve sporu. Sporu yalnızca bir rekabet alanı değil, çocukları hayata bağlayan, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir güç olarak gördüm. Bu inançla yıllar boyunca ülkemin dört bir yanında imkanı olmayan çocukların sporla buluşabilmesi için tesisler kurdum, okullar açtım. Bunu bugün anlatmak için değil zaten böyle yaşadığım için yaptım." ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca sağlıklı yaşamı savunan, sporla iç içe biri olduğunu aktaran Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben raporda belirtilen maddeyi hayatımda ne kullandım ne de gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin de hukuk içinde ilgili tüm kurullar nezdinde ve olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır. Ben ne adaletten kaçtım ne de kaçıyorum. Söylenecek her sözün, cevaplanacak her iddianın yeri hukuktur. Şimdi bu noktada şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Ben bu göreve şampiyonluk hayaliyle geldim ve bu hayali yarım bırakmak istemiyorum. Bu camia tarih boyunca en zor anlarını omuz omuza vererek aşmıştır. Bu vesileyle sürecin ilk gününden bu yana büyük bir sağduyu ile yanımda duran, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen siz kıymetli taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda gazetecilik mesleğini sorumlulukla ve etik ilkeler çerçevesinde icra eden, hüküm vermek yerine gerçeğin peşinde duran basın mensuplarına da teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Şimdi bu sorumluluk duygusuyla şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bu başladığım yolu Fenerbahçe'ye yakışır şekilde tamamlama iradesidir. Bunun böyle olacağına da kimsenin şüphesi olmasın. Bu, Fenerbahçe'yi yeniden sahada konuşulan, hedefleriyle anılan, kupalarla buluşan bir kulüp haline getirmek idealidir. Sezon sonuna kadar sizlere verdiğim sözü tutmak ve bu sorumluluğu layıkıyla taşımak benim en temel görevimdir. Fenerbahçe'yi hak ettiği yere taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman ve her yerde tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim."