Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulundu Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımının sezon sonunda Trendyol Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını belirtti.

Saran, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir dönemde olduklarını aktaran Saran, "Birçok branşta mücadele eden bir kulübüz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla uzun mesailer harcıyoruz. Masa tenisinden kadın futboluna kadar, voleybolda, basketbolda, her yerde kupayı hedefliyoruz. Her yerde şampiyonluğu hedefliyoruz. Yoğun bir süreçten geçiyoruz ama bir taraftan keyif de alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbol takımının durumuna değinen Saran, şunları kaydetti:

"Futbolda yoğun ve zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ben seçim sürecinde, 'Samandıra'da ölü toprağı var.' demiştim. Seçimden sonra ilk gittiğim yer zaten Samandıra'ydı. Beklediğimden daha ciddi bir ölü toprağı vardı. Hatta oyuncularla ilk görüşmemden sonra Dinamo Zagreb maçı vardı. Kendi kendime 'eyvah' dediğimi hatırlıyorum. Camiada şampiyonluk umudu yoktu. Oyuncularda da moral yoktu. Bugün gelinen noktada bir umut var. Camiamız için bence önemli kırılma noktalarından bir tanesi de Süper Kupa'yı almamızdı. Yeni transferlerin Süper Kupa'da etkili olması önemli bir eşikti ve camiaya umut verdi. Futbolda ilk kupamızı aldık. Bu süreçte şimdi geldiğimiz noktada bir takım aksaklıklar da yaşıyoruz. Futbolun doğasında sakatlıklar var. Oyuncuların sakatlıkları peş peşe geldi. Bunun üzerine Tedesco'nun hastalığı da talihsiz oldu. Avrupa'da çok önemli bir mücadele verdik. Nottingham Forest eşleşmesinde evimizde çok iyi oynamadık ama deplasmanda çok iyi oynadık. Karakterli bir takıma sahibiz. Hep söylediğim gibi 'Tekmeye kafayla giren takım kuracağız.' dedim. Ara transfer döneminde oyuncu alırken de buna özellikle dikkat ettik. Şu anda geldiğimiz noktada şampiyonluk umudumuz var. Sakatlıklar bitince bambaşka bir futbol göreceğiz. Buna inanıyorum. Ben ve arkadaşlarım umutluyuz."

Saran, ara transfer döneminde kadroya takviye yapmanın zor olduğunu vurgulayarak, "Ara transfer dönemi, doğası gereği çok yoğun ve zordur. Takımlar, bu dönemde çok yüksek rakam ister. Özellikle bu sene Dünya Kupası olması sebebiyle çok zor bir transfer süreci geçirdik. Ona rağmen 5 transfer yaptık. Hepsi de hocanın istediği doğrultudaydı. Guendouzi, bence apayrı bir oyuncu. Mert Günok da Türkiye'nin en iyi kalecilerinden. Efendiliğiyle, abiliğiyle bu takıma çok şey katıyor. Sidiki Cherif, hocamızın ilk baştan beri istediği, çok koşan, çok gelecek vaat eden ama tarafların da desteğine ihtiyacı olan bir oyuncumuz. Kante konusunda eleştirildim. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Musaba'dan da memnunuz. Eleştiriliyoruz ve bunlar olabilir. Sene sonu için çalışmalarımız başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleşmeyen Ademola Lookman transferi konusunda Saran, "19 Aralık'ta benim yurt dışı yasağım kalkar kalkmaz ilk gittiğim yer Milano oldu. Lookman için gittim. Menajeri ile buluştum. Görüşme çok iyi geçti. Sonra kulüp yetkilileriyle görüştük. Gayet iyi geçti. Apar topar geri dönmek zorunda kaldım. Süreçten en ufacık bir taviz vermedik. Çok yakın takip ettik. Bize bir hafta sonra teminat mektubu istediklerini söylediler. Türk kulüplerinden daha önce paralarını alamamışlar. Borcumuz olmadığını ve teminat mektubu vermeyeceğimizi bildirdik. Haklı olduğumuzu söylediler. Atletico Madrid, sonrasında devreye girdi. Hocamız da Lookman ile görüştü. Sonra o da gelmek istedi. Sonra biz 35 milyon avroya kadar çıktık ama Atalanta, Lookman'ı Atletico Madrid'e satmak istedi." diye konuştu.

"Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi"

Youssef En-Nesyri'nin ayrılık sürecine değinen Saran, "Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra kendisi ayrılmak istediğini belirtti. Sosyal medya ve statta yapılan protestoları kaldıramadığını söyledi. Sidiki Cherif de hocamızın istediği bir yapıda oyuncu. Mücadeleci bir oyuncu. Jhon Duran ile iyi olurlar diye düşündük. Duran, çok yetenekli ama ben oyuncunun sadece yeteneğine bakmam. Takımdaki uyumuna bakarım. Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef bir uyum sorunu vardı. Duran ile devam edecek olsaydık, takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim.' demesi bardağı taşıran son damla oldu." şeklinde konuştu.

Saran, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Eksiklerimizi biliyoruz. Oturacağız. Nerede yanlış yaptığımızı konuşacağız. Transfer görüşmelerimiz var. Doğru transferleri sezon sonu yapacağız. Devre arasındakinden çok daha iyi ve kolay olacak. Basında adı çıkan bir sürü oyuncuyla görüştük. Hemen hemen hepsi 'Mayıs ayında gelelim.' dedi. Gelmek isteyenleri de kulüp bırakmak istemedi. Ekibimiz, çok ciddi çaba gösterdi. Bir hata varsa, sorumluluk benimdir." açıklamasını yaptı.

Kulübün mali yapısına değinen Saran, "Mali yapı, sportif başarı ile çok orantılıdır. 11 senedir şampiyon olamayan bir takımın mali zorluklar yaşaması normaldir. Şampiyonluk olmazsa bu sorunu çok zor çözersiniz. Sponsorluklar konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Küsen her sponsoru geri kazandırdık. Küsenlerin hepsiyle görüştüm. Çoğunu da geri kazandık. Sponsorluk gelirini artırdık. Fenerium'da rekorlar kırıyoruz. Harcamalara da çok özen gösteriyoruz. Ciddi tasarruflar yapıyoruz ama sportif başarı gelmedikçe bu sıkıntıları yaşarız. Kulübün nakit sıkıntısı var. O yüzden bir buçuk senede şampiyon olamazsak gideceğimi belirttim." dedi.

"Önümüzdeki 9 hafta çok kritik"

Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftanın hakemler için çok kritik olduğunu söyledi.

Enerjilerini hakem tartışmaları için harcamak istemediklerini belirten Saran, "Gerekeni yapmıyoruz sanmayın. Dinlendirilen hakemler var. Bu gidişle sene sonuna hakem kalmayacak. Burada temel sorun Merkez Hakem Kurulu (MHK). Biz, adil rekabet istiyoruz. Biz, geçen hafta sadece Samsunspor'u yenmedik. MHK'yi de yendik. Guendouzi, tellere çıktığı için sarı kart gördü. Torreira da tribüne gitti ama o sarı kart görmedi. Rahatsızlığımızı dile getiriyoruz ve sonuç alıyoruz. Yerli-yabancı hakem olayına girmek istemiyorum. Performansı iyi olan hakemler var. Kötü hakemler de var. Hakemlere seslenmek istiyorum. Önümüzdeki 9 hafta çok kritik. Bu maçlarda vereceğiniz kararların izi devam edecek. Eve giderken vicdanınızın rahat olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de son oynanan Samsunspor maçında üzücü olayların yaşandığını dile getiren Saran, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"Mert Müldür bir hata yaptı. Daha da yapacak, hepimiz yapıyoruz. O hatadan sonra top ayağına geldiği zaman ıslıklanması, tribünlerden hakaret edilmesi ve daha da üzücüsü ailesi ile nişanlısına söylenenler kabul edilebilir değil. Ederson'un eşiyle ilgili yapılanlar kabul edilebilir şeyler değil. Bize yakışmıyor. Bizi hedef haline getirenlerin karşısında duruyorsak, bunların da karşısında durmamız gerekiyor. Bunların kimseye bir faydası yok. Biz bu oyuncularla şampiyon olacağız. 30 gol atan En-Nesyri, boşu boşuna gitmek istemedi. Bu şekilde vedalaşmamız doğru değil. Her oyuncu, her zaman bekleneni veremeyebilir. Bu gayet normal. Burada yapılması gereken bu kulübe kazandırılan değerleri korumak. Taraftarlarımızın yaşadığı kızgınlıkları anlayabiliyorum. Bu kızgınlıkların kaynağı sahadaki oyuncular değil. Bunun kaynağı çok daha derin. 11 senedir şampiyon olamamanın bedelini bu oyunculara ödetemeyiz. Ben Kadıköy atmosferinin gücünü kaybettiğini düşünmüyorum ama zaman zaman maalesef o atmosferin dalgalandığı oluyor. Bunun sebebi de taraftarlarımız değil, camiamızdaki büyük beklenti. Müthiş bir beklenti var. Bu beklentiye ulaşmak için Kadıköy'ü eski atmosferine, cehenneme çevirmemiz lazım. Bunu da taraftarlarımızla yaparız. Oyuncularımızın arkalarında durmalarına ihtiyacımız var. Başka türlü şampiyon olamayız. Bu şampiyonluk özlemini bu oyuncularla, hoca, yönetim ve taraftarlarla hep beraber gidereceğiz."