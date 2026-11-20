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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Kocaelispor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı