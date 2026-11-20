Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı öncesi hazırlığını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak Fenerbahçe, maç hazırlığını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki çalışmanın ardından sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Kocaelispor ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Kocaelispor'a konuk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı