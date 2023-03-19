Fenerbahçe kazansa da yetmiyor! Jorge Jesus'un yaptıkları taraftara saç baş yoldurdu

Jorge Jesus'un Alanyaspor maçında sahaya sürdüğü kadro ve yaptığı hamleler taraftarı çileden çıkardı. Özellikle Arda Güler'in hiç şans bulamaması Jesus'un sert eleştiri almasına neden oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu golllerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

OFSAYTI BOZDU

Uzun süredir oynamayan ve performansı beğenilmeyen Gustavo Henrique, Samet Akaydın'ın partneri olarak savunmada yer aldı. Brezilyalı stoper maçın başında yenilen golde ofsaytı bozdu. Gustavo ve Samet ikilisinin gösterdiği performans taraftarlara stresli anlar yaşattı.

İRFAN, PEDRO VE ROSSI

Son zamanlarda yoğun eleştiri alan İrfan Can Kahveci, maça ilk 11'de başladı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro ve Diego Rossi de zorlu deplasmanda sahaya sürüldü. Pedro, İrfan ve Arao, ikinci yarıyı göremedi.

EMRE FARK YARATTI

İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren Emre Mor, rakibin kilidini açtı. Uzatma anlarında nefis bir gol kaydeden Emre, 3-1'lik skoru tayin etti.

ZAJC, TAKIMI YÖNLENDİRDİ

Defansif orta saha Arao'nun yerine giren Miha Zajc ise Fenerbahçe'nin rakip yarı sahaya yerleşmesini kolaylaştırdı. Savunma ve hücum hattını adeta bir komutan gibi yönlendirdi.

OYUNA ALINAN KING, MAÇI TAMAMLAYAMADI

46'da Pedro'nun yerine oyuna giren Joshua King, sakatlık geçirip 78'de yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Haftalardır yokları oynayan Joshua King yine etkisizdi.

ARDA İSYANI

Sarı-Lacivertli taraftarlar Arda Güler'in şans bulamamasına isyan etti. Jorge Jesus'un bu konudaki tavrı taraftarlardan yine tepki çekti.

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