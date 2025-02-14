Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Avrupa futbolunda play-off turu haftası heyecanı başladı. Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin oynadıkları maçların ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

FENERBAHÇE GÜLE OYNAYA YENDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Belçika temsilcisi karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe aldığı bu galibiyetin ardından rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Belçika ekibi Anderlecht, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

GALATASARAY FARK YEDİ

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibine 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray bu mağlubiyet sonrası rövanş öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta AZ Alkmaar'ı İstanbul'da ağırlayacak.

SIRALAMA GÜNCELLENDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de sahaya çıktığı gece sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe galibiyetiyle UEFA ülke puanına katkıda bulundu.

İşte oynanan maçlar sonrası UEFA ülke puanındaki son durum;