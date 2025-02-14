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Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

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Avrupa futbolunda oynanan maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 yenerek büyük bir avantaj elde ederken, Galatasaray ise AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçlar sonrasında Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte güncel puan durumu...

Avrupa futbolunda play-off turu haftası heyecanı başladı. Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin oynadıkları maçların ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

FENERBAHÇE GÜLE OYNAYA YENDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Belçika temsilcisi karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe aldığı bu galibiyetin ardından rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Belçika ekibi Anderlecht, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

GALATASARAY FARK YEDİ

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibine 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray bu mağlubiyet sonrası rövanş öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta AZ Alkmaar'ı İstanbul'da ağırlayacak.

SIRALAMA GÜNCELLENDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de sahaya çıktığı gece sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe galibiyetiyle UEFA ülke puanına katkıda bulundu.

İşte oynanan maçlar sonrası UEFA ülke puanındaki son durum;

  • 1- İngiltere 106.624
  • 2- İtalya: 92. 668
  • 3- İspanya: 87.739
  • 4- Almanya: 82.581
  • 5- Fransa: 69.093
  • 6- Hollanda: 63.816
  • 7- Portekiz: 60.766
  • 8- 54.750 puan | Belçika
  • 9- 43.300 puan | Çekya
  • 10- 42.900 puan | Türkiye
Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Gs yüzünden ülke puanı düşüyo. O Türk liginden başka bi yerde yapamaz. Katılmayın arkadaş rezil ediyonuz

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Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Gsnin akli doğum günü partisinde kalmış

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Haber Yorumlarıyusuf türkoğlu:

Keşke GS'nin kendi hakemini seçebilme şansı olsaydı o zaman herşey daha farklı olurdu :)

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

türkiyenin yüzakı FENERBAHÇE Nerede cin conlar hepsi yok oldu hiç birine ulaşamıyoruz hahhahhhaaa

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Okan buruk istifa..

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

mal yönetimin suçudur bu skor!! iki senede takımın eksiklerine hiç müdahale edilmemiş. 3 tane adam cezalı olunca 4 lük olduk ki alkmaar biraz ciddi oynasa rahat 7-8 lik olurduk. berkanla kaanla olmaz bu iş. oyuna sonradan girenler henüz çok genç ve tecrübesiz.

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