Fenerbahçe, Kayserispor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Goller Marco Asensio ve Dorgeles Nene'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sol taraftan Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sağ çaprazında Skriniar topu göğsüyle kontrol edip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

37. dakikada kullanılan serbest vuruşta Talisca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Asensio'nun uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

40. dakikada Semedo'nun sağ taraftan pasında savunma arkasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ tarafında pasını kale önündeki Nene'ye aktardı. Nene'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

42. dakikada Levent'in pasında topla buluşan Edson Alvarez'in ceza yayının solundan sert şutunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada sol taraftan Carole'un kullandığı taç atışında top arka direğe yöneldi, bu noktada Mane'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'da kaldı.

Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak

Fenerbahçe: Ederson Morares, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, Fred, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca

Yedekler: Tarık Çetin, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Jhon Duran, Mert Müldür, Youssef En Nesyri, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Majid Hosseini, Stefano Denswil, Lionel Carole, Ait Benasser, Carlos Mane, Laszlo Benes, Furkan Soyalp, Miguel Cardoso, German Onugkha

Yedekler: Bilal Bayazıt, Abdulsamet Burak, Joao Mendes, Mehmet Eray Özbek, Burak Kapacak, Indrit Tuci, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Sorumlu: Igor Cagaji

Goller: Marco Asensio (dk. 37), Dorgeles Nene (dk. 40) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Carlos Mane, Benasser (Kayserispor), - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor
