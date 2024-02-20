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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. İdman çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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