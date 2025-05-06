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Fenerbahçe, Karşıyaka'yı Mağlup Ederek Liderliği Garantiledi

Fenerbahçe, Karşıyaka'yı Mağlup Ederek Liderliği Garantiledi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Fenerbahçe, Karşıyaka'yı 78-67 yenerek normal sezon liderliğini garantiledi. Sarı-lacivertliler, 26. galibiyetlerini elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Karşıyaka'yı 78-67'lik skorla mağlup etti. Ligde 26. galibiyetini alan sarı-lacivertliler normal sezonun bitimine iki hafta kala liderliği garantiledi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 7, Errick McCollum 5, Marko Guduric 12, Tarık Biberovic 9, Arturs Zagars 12, Metecan Birsen 6, Baldwin 7, Melih Mahmutoğlu 8, Mert Emre Ekşioğlu, Devon Hall 2, Bonzie Calson 4, Khem Birch 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Karşıyaka: Muhsin Yaşar 19, Michael Smith 14, Suleiman Braimoh 2, Efe Ergi Tırpancı 2, Ozan Yılmaz 9, Edon Maxhuni 5, Austin Hollins 7, Mert Celep 7, Mehmet Efe Demirel 2, Eylem Eminoğlu, Yalın Yıldız

Başantrenör: Ahmet Çakı

1. Periyot: 27-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 46-33 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 62-53 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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