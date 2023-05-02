- Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta Fenerbahçeli taraftar takımı gözyaşlarıyla karşıladı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

- Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Fenerbahçeli taraftar takımı gözyaşlarıyla karşıladı

SİVAS - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi. Bir taraftar ise futbolculara forma imzalatırken göz yaşlarına hakim olamadı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bir taraftar ise futbolculara forma imzalatırken göz yaşlarına hakim olamadı.

Çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka yarın saat 20.30'da başlayacak.