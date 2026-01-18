Fenerbahçe kafilesi Alanya'da mahsur kaldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.

FENERBAHÇE ALANYA'DA MAHSUR KALDI

Akdeniz ekibini zorlu geçen müsabakada 3-2 yenen Fenerbahçe, mücadele sonrasında İstanbul'daki hava şartları nedeniyle geri dönemedi. TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle hareket edemedi.

PAZARTESİ GÜNÜ GERİ DÖNÜLECEK

Haberde, sarı-lacivertli takımın geceyi Alanya'da geçireceği, pazartesi günü erken saatlerde İstanbul'a geri döneceği belirtildi.