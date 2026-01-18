Fenerbahçe kafilesi Alanya'da mahsur kaldı
Fenerbahçe'nin uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya'dan kalkış yapamadı. Takım bu geceyi Alanya'da geçirdikten sonra pazartesi günü İstanbul'a dönecek.
- Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
- Fenerbahçe'nin uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya'dan hareket edemedi.
- Fenerbahçe takımı geceyi Alanya'da geçirecek ve pazartesi günü erken saatlerde İstanbul'a dönecek.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.
FENERBAHÇE ALANYA'DA MAHSUR KALDI
Akdeniz ekibini zorlu geçen müsabakada 3-2 yenen Fenerbahçe, mücadele sonrasında İstanbul'daki hava şartları nedeniyle geri dönemedi. TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle hareket edemedi.
PAZARTESİ GÜNÜ GERİ DÖNÜLECEK
Haberde, sarı-lacivertli takımın geceyi Alanya'da geçireceği, pazartesi günü erken saatlerde İstanbul'a geri döneceği belirtildi.