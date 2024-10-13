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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan Galatasaray zaferi: Busem Şeker'den bayram mesajı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan Galatasaray zaferi: Busem Şeker'den bayram mesajı
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'ı 2-0 yenerek ligdeki başarılarına devam etti. Busem Şeker, bu zaferin Fenerbahçelilere bir bayram olduğunu ifade ederken, şampiyonluk hedeflerini de vurguladı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncularından Busem Şeker, Fenerbahçe- Galatasaray maçlarının her zaman bayram olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçelilerin bayramı kutlu olsun" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, evinde karşılaştığı Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 yendi. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli futbolcu Busem Şeker, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Hak eden tarafın kendileri olduğunu belirten Şeker, "Öncelikle takımı, teknik ekibi tebrik ediyorum. Bu hafta çok çalıştık. Bütün analizlerimizi çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe - Galatasaray maçı her zaman bir bayramdır. Herkesin, bütün Fenerbahçelilerin bayramı kutlu olsun. Çok hak ettik. Hak eden taraf biziz" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluğu çok istiyoruz"

Busem Şeker, ligde 6'da 6 yapmalarının hatırlatılması üzerine, "Takımda ailevi ortam ortam var, çok çalışıyoruz. Şampiyonluğu çok istiyoruz. Tedavi, antrenman, analiz; her zaman tesislerdeyiz. Şampiyonluğu çok istiyoruz" diye cevap verdi.

"İnşallah iki maçı da alacağız"

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosuna seçilen Şeker, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçları ile ilgili ise, " Milli Takım'da da aynı şekilde çok çalışıyoruz. Hocamız analizleri çok iyi yapıyor. İki maçımız var, biri Esenler'de, biri Moldova'da olacak. İnşallah iki maçı da alıp galibiyetle döneriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Milli Takım Fenerbahçe Futbol Kadın Spor

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