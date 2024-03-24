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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Galatasaray'ı Mağlup Etti

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında derbi maçta Galatasaray Petrol Ofisi'nin 2-1 mağlup eden Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde teknik direktör Gökhan Bozkaya, maçın başından sonuna kadar iyi ve baskılı oynadıklarını söyledi.

Gökhan Bozkaya, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Bozkaya, "Maçın başından sonuna kadar iyi ve baskılı oynadık. Kazanmak isteyen taraf da bizdik. Bunu da skora yansıttık. Puan farkı 2'ye düştü. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Ben, oyuncularıma inanıyorum. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu zorlu maçta bizi yalnız bırakmadılar. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Her maçta kendi oyunlarını sahaya yansıttıklarını belirten Bozkaya, "Sürekli önde ve baskılı oynayan takımız. Topa sahip oluyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlarda da çok gol kaçırdık. O maçları 3-4 farklı skorla kazanabilirdik. Taraftarımız, her yerde bize güç veriyor. 6 maç kaldı. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin." diye konuştu.

Bozkaya, gelecek hafta yapacakları Beşiktaş maçıyla ilgili ise "Beşiktaş maçı zor olacak. Geçen karşılaşmayı evimizdeki kazanmıştık. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yağmur Uraz: "İnşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız"

Maça çok iyi hazırlandıklarını anlatan sarı-lacivertlilerin forveti Yağmur Uraz ise "Tek hedefimiz galibiyetti. Maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik ama çok geçmeden erken bir reaksiyon gösterip golü bulduk. Arkadaşlarımıza 'Maçın son dakikasına kadar pes etmeyeceğiz' dedik. Sabaha kadar oynasak da bizim kazanacağımız bir maçtı bu. Bunu da rakibimize futbolumuzla ve vücut dilimizle gösterdik. Mutluyuz. İnşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Uzun zamandır gol atamadığını dile getiren Uraz, "Bugün 1 asistle takımıma katkı yaptığım için çok mutluyum. İnşallah bundan sonra gollerime devam edeceğim." dedi.

Bu hafta tamamen Galatasaray'a odaklandıklarını belirten Uraz, "Artık önümüzde Beşiktaş maçı var. Ona da hem saha içi hem de saha dışı hazırlanıp, kazanmamız lazım. İyi bir takımız ve bunu da maçta göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Göknur Güleryüz: "Umarım şampiyon biz oluruz"

Galatasaray maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan kaleci Göknur Güleryüz ise "Şanssız puanlar kaybetmiştik ama hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. Bu bir takım oyunu ve bizim bu oyunu sahaya yansıtabildiğimizi düşünüyorum. Umarım şampiyon biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Maç maç gittiklerini belirten Güleryüz, "Her maç bizim için final oldu. İnanıyorum ki bu maçta olduğu gibi Beşiktaş maçını da kazanacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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