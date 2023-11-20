Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Beşiktaş'ı 3-2 Yendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında ağırladığı Beşiktaş JK United Payment'i 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Yaşam Göksü ve 45+2 ile 79'uncu dakikada Yağmur Uraz kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin golleri ise 17'nci dakikada Esra Manya ve 90+5'inci dakikada Halilaj'dan geldi.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Asen Albayrak, Türker Özer, Mert Çakır
FENERBAHÇE: Göknur Güleryüz- Ecem Cumert, Gülbin Hız, Kpaho, İlayda Civelek, Yaşam Göksü (Dk. 46 Berg), Busem Şeker, Zenatha, Fatma Kara Şahinbaş (Dk. 79 Cansu Gürel), Olga (Dk. 67 İlayda Cansu Kara), Yağmur Uraz (Dk. 85 Steer)
BEŞİKTAŞ: Maryam Yektaei- Didem Karagenç, Ogbanna, Maia, Sema Polat (Dk. 73 Sedanur İncik), Gizem Gönültaş (Dk. 46 Alvarez), Esra Manya (Dk. 90 Başak Gündoğdu), Elif Keskin, Halilaj, Ikechukwu, Tukumbuke (Dk. 82 Rodriguez)
GOLLER: Dk. 42 Yaşam Göksu, Dk. 45+2 ve Dk 79 Yağmur Uraz ( Fenerbahçe )- Dk. 17 Esra Manya, Dk. 90+5 Halilaj ( Beşiktaş )
SARI KARTLAR: Berg, Ecem Cumert, Cansu Gürel ( Fenerbahçe )- Halilaj ( Beşiktaş )
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında ağırladığı Beşiktaş JK United Payment'i 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Yaşam Göksü ve 45+2 ile 79'uncu dakikada Yağmur Uraz kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin golleri ise 17'nci dakikada Esra Manya ve 90+5'inci dakikada Halilaj'dan geldi.
4'üncü dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Zenatha'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Olga boş ağlara göndermek istedi ancak savunma topu çizgiden çıkarttı.
17'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına doğru gelen topa Maia kafa vurdu. Maia'nın dokunuşundan sonra ceza alanına süzülen topu Esra Manya gelişine yaptığı vuruşla sağ köşeden ağlara gönderdi: 0-1.
42'nci dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya Yaşam kafayı vurdu. Yaşam'ın vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-1.
45+2'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Ecem, kale önüne doğru ortaladı. Ceza sahasındaki Yağmur'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.
Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
59'uncu dakikada sağ kanattaki Yağmur son çizgiye indikten sonra içeriye çevirdi. Ceza sahasındaki Busem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
79'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan İlayda ceza sahasına girmeden pasını içerdeki Yağmur'a verdi. Yağmur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
90+5'inci dakikada kaleci Göknur'dan topu çalan Halilaj, fileleri havalandırdı: 3-2.
Fenerbahçe mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.