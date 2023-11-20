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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Beşiktaş'ı 3-2 Yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında ağırladığı Beşiktaş JK United Payment'i 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Yaşam Göksü ve 45+2 ile 79'uncu dakikada Yağmur Uraz kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin golleri ise 17'nci dakikada Esra Manya ve 90+5'inci dakikada Halilaj'dan geldi.