Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Arjantinli Kaleci Abigail Paola Chaves'i Transfer Ediyor
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Abigail Paola Chaves ile anlaştığını ve oyuncunun resmi prosedürler için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Arjantin Milli Takımı file bekçisi Abigail Paola Chaves'in transferi için kulübü Futbol Femenino Club Universidad de Chile ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrolleri için yarın İstanbul'a gelecektir." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor