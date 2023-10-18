Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne mağlup oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K'ya 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ile karşılaştı. Ankara ekibi, 85. dakikada Olha Ovdiychuk'un kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, ligin 8. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Fatih Vatan Spor'a konuk olacak. Ligde 7'de 7 yapan Ankara temsilcisi ise liderliğe otururken, 8. haftada ALG Spor ile deplasmanda oynayacak. - İSTANBUL