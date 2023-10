Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Süper Kupa'yı Ali Koç ve yöneticilere götürdü

Basketbolda geçen sezon elde edilen EuroLeague şampiyonluğunun ardından bu sezona FIBA Süper Kupa'yı da kazanarak başlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kupayı sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine götürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Odası'nda gerçekleşen ziyarette başkan Ali Koç ve genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, İlker Dinçay ve Can Gebetaş, oyuncular ve teknik heyeti tebrik ettii

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndaki her oyuncunun yaptıkları işten keyif aldığını, aidiyet hissettiklerini belirten Ali Koç, şunları kaydetti:

"Futbol takımımızın dünkü muhteşem galibiyetinin ardından bugün yine bir muhteşem takımımız ve kazandıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın basketbol Süper Kupası'nı yönetim kuruluna takdim etmeye geldiler. Kadın basketbol söz konusuysa devamlı kupalar geliyor ama bu çok çok önemli bir kupa. Niye önemli bir kupa? Çünkü hem ilk olması hem de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilk olması ve bu ilki Fenerbahçe'nin başarmış olması… Şansımız yaver gitseydi ilk EuroLeague'i biz getirecektik ama bir sürü finalde şansımız tutmadı. Yöneticimiz Mustafa Kemal Danabaş'ın, Genel Menajerimiz Arzu Özyiğit, Başantrenörümüz Valeria Garnier ve kaptanın huzurunda takıma şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına çok çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsek de azdır. Ama şunu da söylemek istiyorum; burada gördüğünüz oyuncularımız arasında 3'ü WNBA'e bitirip hemen geldiler ve bu takım ruhunu gösteriyor. Şampiyonluk aslında soyunma odasından geçer. Burası komple bir takım olmuş, tam bir ekip. Kaptanımızın huzurunda tüm takıma başarılar diliyorum. İnşallah geçen seneki muazzam performansı bu sene de devam ettirebiliriz. Buralara gelmek zor, kalmak daha da zor. EuroLeague'de grubumuz zor, kolay değil. Sezona da zor iki maçla başladık. Şu ana kadar Süper Kupa ile birlikte 5'te 5'le gidiyoruz. Erkek basketbolda da hep kazanıyoruz, aynı şekilde futbolda da kazanıyoruz. Allah yolumuzu hep açık etsin. Bugüne kadar çok zorluk yaşadık. Bundan sonrası daha berrak bir gidişat olsun diye diliyoruz. Canıgönülden kaptanı ve tüm takımı bir kez daha tebrik ederim. Kupa basketbol müzemizdeki yerini alacak."

MUSTAFA KEMAL DANABAŞ: BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM

Fenerbahçe Kulübü'nün Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, sarı-lacivertli oyuncuların etkili performansından dolayı söylenecek çok fazla sözün olmadığını belirterek, "Bu takım için konuşacak çok fazla bir şey yok. Bu takım birbirinden değerli ve karakterli oyunculardan kurulu. Bu takım sahada o kadar güzel konuşuyor ki biz sadece kenarda oturup gururla bu takımı seyrediyoruz. Hepsinin emeğine sağlık. Ben bu sene sakatlıklardan uzak, geçen senenin tekrarı, bütün kupaları alacağımız muhteşem bir sezon diliyorum. Ayrıca kulübümüzün tüm branşlarına tüm kupalarını alacağı harika bir sezon diliyorum. Bu takımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

ARZU ÖZYİĞİT: TEK HEDEF HER KULVARDA ŞAMPİYON OLMAK

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit ise şöyle konuştu:

"Benim için evimizde düzenlenen Final Four'u kaybetmiş olmak çok zor bir andı. Fenerbahçe'de kendimi başarısız hissettiğim bir andı. Başkanımızdan müsaade istedim, Başkanımız da 'Çok üzüleceksin, biz bu kupayı alana kadar deneyeceğiz' dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sonuç olarak bunları yaşamak harika. Verdiğimiz tüm emeklere değdi. Tüm teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Oyuncularımla her zaman gurur duyuyorum. Biz müthiş bir teknik kadroya sahibiz. Yaptıkları işten ve Fenerbahçe'ye bağlılıklarından çok mutluyum. Hep beraber bunu yaşamış olmak her şeyin ötesinde ama bizim için tek bir hedef olabilir, Fenerbahçe olarak her kulvarda şampiyon olmak. Bu bizim için bir başlangıçtı, umarım bundan sonraki tüm kupaları da 100'üncü yıl bitmeden almaya devam ederiz ki bizim için 100'üncü, 200'üncü, 300'üncü yıl fark etmez Fenerbahçe her zaman daim olacaktır."

VALERIE GARNIER: ÇOK GURURLU VE ONURLUYUZ

Başantrenör Valerie Garnier, "Süper Kupa'yı Türkiye'ye ilk getiren ekip olmak bizim için çok önemliydi. Bundan dolayı çok gururlu ve onurluyuz" dedi.

ALPERİ ONAR: BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Takım kaptanı Alperi Onar çok mutlu olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında EuroLeague'ten sonra Süper Kupa'yı da Türkiye'ye getirdik. Süper Kupa'yı Türkiye'ye getiren ilk ekip olmak inanılmaz gurur verici. Bütün takım arkadaşlarımıza, staffımıza, Başkanımıza, Yöneticilerimize herkese teşekkür ediyorum. Bu takımın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, çünkü aramıza geç katılanlar oldu. Sezon başı zorlu geçti ama her şeye rağmen beraber kaldık ve kupayı kazandık. Önümüzde çok uzun bir yol var: Türkiye Kupası, EuroLeague, Lig şampiyonluğu. Birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit, başantrenör Valerie Garnier ve takım kaptanı Alperi Onar, başkan Ali Koç ve Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş'a imzalı forma hediye etti.

Ziyaret çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.