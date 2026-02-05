Haberler

Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek 6 puana yükseldi.

  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor'u 3-1 yendi.
  • Fenerbahçe'nin golleri 52. dakikada Asensio, 70. dakikada Talisca ve 76. dakikada Talisca'nın penaltısından geldi.
  • Fenerbahçe, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda puanını 6'ya yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

NENE'NİN ŞUTU ÇİZGİDEN ÇIKARILDI

13. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Fred, kaleciyi çalımlamak istedi ancak kaleci Erkan'ın müdahalesiyle top Nene'nin önüne düştü. Nene'nin şutunda ise savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

NENE BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI

38. dakikada Fred'in savunma arkasına aşırtarak verdiği pasa Kerem ve Nene beraber hareketlendi. Nene'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

KADIKÖY'DE İLK GOL ERZURUMSPOR'DAN

40. dakikada savunmanın uzun topunda kaleci Mert kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmak istedi. Mert'in uzaklaştırmak istediği top önce Kamil Efe'ye çarpıp sonra kendisine çarpıp Mustafa Fettahoğlu'nun önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe, 52. dakikada skora eşitlik getirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Nene soluna pasını aktardı. Kale sahası ön çizgisi yakınında Asensio gelişine vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

BU KEZ SAHNEDEKİ İSİM TALISCA

Fenerbahçe, aradığı ikinci golü 70. dakikada buldu. Sol kanattan rakibini geçen Kerem içe kat etti ve Talisca'ya doğru ceza sahası içi sol çapraza ara pasını attı. Talisca topun dibine girerek çok şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe, 76. dakikada penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde Talisca ceza sahası içi sağ çaprazında Ömer'in kayarak müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

TOP VE KALECİ AYRI KÖŞELERE

Anderson Talisca penaltı noktasından topu sağ köşeye çok sert vurdu ve ters köşeye uzanan kaleciyi avladı. Skor 3-1 oldu.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltti. Erzurumspor ise 3 puanda kaldı. Kupadaki son hafta maçlarında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurumspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Cemre Yıldız
500

