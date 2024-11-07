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Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi

Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
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Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011 süreciyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na açtığı davanın ilk duruşması gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı mağduriyetler için bakanlıktan tazminat talep etti.

Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011 süreciyle ilgili İçişleri Bakanlığı'na açtığı davanın ilk duruşması yapıldı. Sarı-lacivertliler, bakanlıktan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için tazminat talep etti.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan kumpas soruşturması sırasında, savcılık ve emniyet mensuplarının 'ağır hizmet kusuru' niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle açtığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

"SÜPER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ TAZMİNATI ÖDENSİN"

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Ali Alper Alpoğlu'nun da yerinde takip ettiği duruşma sonunda Kulüp avukatımız Erden Gürden, Fenerbahçe TV'ye ilk duruşmaya dair açıklamalarda bulundu. Mahkemeye; FETÖ kumpasını, terör örgütünün yaptığı faaliyetleri ve Kulübümüzün bundan uğradığı zararları ifade ettiklerini dile getiren Kulübümüzün avukatı Erden Gürden, şu şekilde konuştu;

"Bildiğiniz üzere İdare Mahkemesi'nde İçişleri Bakanlığı aleyhine ciddi bir tazminat davası açmıştık. Bu dava ile ilgili olarak İdare Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemelerinin görevde olduğuna karar verdi ve bu dosyayla ilgili İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi görevli kılındı. Biz de bugün 7 Kasım itibarıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmamıza çıktık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı da hazır bulundu. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Ali Alper Alpoğlu da duruşmada yer aldılar. Biz burada FETÖ kumpasını, terör örgütünün yaptığı faaliyetleri ve bizim bundan uğradığımız zararları tekrar sözlü olarak da ifade ettik. Maddi ve manevi tüm zararlarımızın karşılanmasını talep ettik. Hem 2011-2012Şampiyonlar Ligi'ne katılamama zararları hem de 2014-2015 zararlarımızı talep ettik. Mahkeme, taleplerimizi oldukça ciddiye aldı ve dosyayı taleplerimiz doğrultusunda bilirkişiye tevdi etti. Bilirkişiler de şimdi bizim zararlarımızı inceleyecekler, kulübümüze de gelecekler. Yani buradaki sponsorluk zararları olsun, Şampiyonlar Ligi'ne katılmama zararları olsun… bu tür zararlarımızı hesaplayacaklar. İnşallah sonrasında güzel bir tazminata hükmedecekler diye umuyoruz."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıVolkan Cetin:

Ulan fetöcü olan zaten siz siniz bir de tazminat istiyorlar

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Haber YorumlarıNurzanZeki Öğren:

Fetönün malları müsadere edildi onlardan FB kulübüne tazminat ödenmesi gerekir.

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Haber Yorumlarıali gedizli:

Altı üstü bir takımın başkanısın sonuçta samsun sporun başkanı neyse sende osun devletin gözünde cumhurbaşkanıyla iki foto çektirdin diye hayırdır yakında vatanın tapusunuda istersiniz siz

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Haber Yorumlarıhappy:

Fırıldak Fırıldak işler

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Haber Yorumlarıalper zerey null:

Ali koç un paralar çekmiş devletten para dileniyor.eee siz adamları küme düşürmemek için madde çıkarırsanız gün gelir adamlar tepenize biner alırsan acınacak hale düşersin.turkiyenin en büyük loser i ali koç.

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Haber YorumlarıMerxas:

Galatasaray versin kapansın konu.. sonuçta onların takımı.

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Haber YorumlarıSedat Onat:

Yaptığınız şike tescillendi deliller kanuna aykırı olduğu için paçayı kurtardınız ama yine de yüzsüzce tazminat istiyorsunuz yazıklar olsun

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Haber YorumlarıEmin emin:

1 gecede düşürmemek için kanun teklifi çıkardığınız takıma bakın, işlerine gelince feto kumpası ,gidin fetöden isteyin

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Haber YorumlarıYasar Unal:

FB'nin hakkı olan paraya FB Ş.ligine gidemeyince örgüt işbirlikçisi takım çöktüğüne göre paranın da söz konusu kulüpten tahsil edilmesi adaletli olur.

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Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Bunlar kendini masum biliyor hakikaten. Küme düşürselerdi zamanında şimdi bunlar olurmuydu. Acıyıp kurtarmak yanlış tercihti.

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