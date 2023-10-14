Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapıyor. İkinci antrenmanında koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan takım, pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek. - İSTANBUL