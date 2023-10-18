Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Hatayspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. İdmanda oyuncular çabukluk, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma ve core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk çalışması yapan oyuncular antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri pas çalışmalarının devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.