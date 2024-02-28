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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. İdman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Dün oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Hatayspor Spor Güncel Haberler

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