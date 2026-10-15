Fenerbahçe-Göztepe Sultanlar Ligi maçı İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle ertelendi

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SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe'nin dün TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçı İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oynanması planlanan Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması, salon koşullarının sporcu sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın yeni tarihi netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. İzmir ekibi ligde pazar günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı