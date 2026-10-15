Haberler

Fenerbahçe-Göztepe Sultanlar Ligi maçı İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi'nde Göztepe'nin dün oynanması gereken Fenerbahçe maçı, İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kulüp, salon koşullarının sporcu sağlığı için risk oluşturabileceğini belirterek karşılaşmanın yeni tarihinin duyurulacağını açıkladı.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe'nin dün TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçı İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oynanması planlanan Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması, salon koşullarının sporcu sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın yeni tarihi netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. İzmir ekibi ligde pazar günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin

6-0'lık yıkım sonrası olanlar oldu: Kulübü rezil ettin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

Yağışın en çok vurduğu mahalle kabusu yaşıyor: Çok kötü durumdayız
Nazan Öncel: Bütün yollar sele teslim, mahsur kaldık

İstanbul'daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kaldı: Felaket...
Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gece kabus yaşayan ilçede bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?

Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: Bu şaka mı?
Selde mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir'in kurtarılma anı kamerada

Murat Boz ve Demet Özdemir böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor