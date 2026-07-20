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Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçına hazır

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Yüksek yönetimindeki antrenmanda ısınma, dayanıklılık ve pas çalışıldı, basına kapalı kısımda taktik çalışma yapıldı. Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 21.00'de Gornik Zabrze'yi konuk edecek.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İsmail Yüksek yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ise dayanıklılık ve pas çalışıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 21.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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