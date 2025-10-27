Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 4-0 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep Fk , sahasında konuk ettiği Fenerbahçe 'ye 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maça başlarken 7 haftadır oynadıkları oyun ve strateji ile başladıklarını belirterek erken yedikleri golün oyunu olumsuz anlamda etkilediğini söyledi. Oyuncularını tebrik ettiğini belirten Yılmaz, "Bugün maça başlarken son 7 haftadaki oyunumuzu oynayarak, aynı felsefe, aynı oyun planı ve küçük değişiklikler ile başlamak istedik. Sahanın her yerinde birebir basmak efor isteyen ve riskli ama bu çocukların oynadığı bir oyundu. Öncelikle oyuncularıma teşekkür ederim. Oyuncularıma güvenim eskisinden daha fazla. Erken yediğimiz gol bizi geriye düşündü. Sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Fenerbahçe'de kaliteli oyuncular ve kaliteli var onlarda cezayı kestiler, onları tebrik ederim" dedi.

'İNŞALLAH BU İNSANLAR FUTBOLDAN UZAKLAŞIR'

Burak Yılmaz, hakemlerin bahis oynadığı yönünde sorulan soruya ilişkin ise futbola zarar veren bu insanların futboldan men edilmesi gerektiğini belirtti. Bunun tüm dünyada ve Türkiye'de negatif bir izlenim bırakacağını kaydeden Yılmaz, "Aslında bu konu çok üzücü bir konu. Ben bir teknik direktörüm. Bugün ki hakemle de küçükte olsa konuşma şansımız oldu. Kurunun yanında yaş yanması, herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bu durum bizi Avrupa'da negatif gösteren bir durum. Devletimiz gereken işlemleri başlatmış. İnşallah kim futbola zarar veriyorsa men edilir ve futbolun kalitesi yükselir. İnşallah bu insanlar futboldan uzaklaşır" şeklinde konuştu.

DOMENICO TEDESCO: ÖNEMLİ OLAN BİRLİKTELİĞİMİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de oynanan her maçın zor olduğunu ifade ederek, sarı-lacivertli takımın birlik olduğunu söyledi. Tedesco, her galibiyetin önemli olduğunu kaydederek, "Süper Lig'de oynanan her maç zor oluyor. Her rakibin kendince silahları var. Burada farklı bir rolde oynayan Maxim var çok yönlü bir oyun sergiliyor. Kendisini Bundesliga'dan tanıyoruz ama burada 6 numara pozisyonunda oynuyor. Bizim için her maç ve her galibiyet önemli. Her maç zor. Çok güzel bir kadromuz var. Birlik olmuş bir takım var. Takımımız çok iştahlı. Kazanıp kaybedebilirsiniz bu önemli değil. Önemli olan takımın birlikteliği" dedi.

'DERBİ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Domenico Tedesco, TFF'nin açıkladığı bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki soruya ilişkin bunu duyduğunu ancak düşünecek zamanının olmadığını söyledi. Tek odak noktasının oynanacak olan maçlar olduğunu dile getiren Tedesco, derbi müsabakası için ise sabırsızlıkla beklediğini ve hazırlandıklarını ifade etti. Tedesco, "Evet bahis ile ilgili haberleri bugün duydum. Ama bugün tüm odağım bugün ki maçtı. Başka şeylere enerji kaybedemeyiz. Biz sadece kendi takımımızı düşündük. Son haftalardaki performansımızı düşündük. Bahsedilen şeyleri düşünecek zaman olmadı, ne diyebilirim bilmiyorum. Derbi maçı ile ilgili ise, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sadece hafta sonları oynadıkları için hazırlanacak çok zamanlar oluyor. Ben de derbi maçları oynamayı severim. Daha önce çalıştığım yerlerde de çok severek ve heyecanla hazırlandım bu maçlara. Taraflar için de bu derbiler çok önemlidir. Bu maçlar her zaman özeldir bende sabırsızlıkla bunu beklerim. Bizlerin burada olma sebebimiz bu. Sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.