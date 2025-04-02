Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

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Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin son dakikalarında yedek kulübesi karıştı. İki takımın oyuncuları ve teknik heyetinin kavgasına saha içindekiler de dahil oldu. Maç kısa süreliğine dururken, polisler sahaya girdi. Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Ülker Stadyumu'ndaki müsabakanın son dakikalarında ise ortalık karıştı.

DERBİDE ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

İki takımın yedek kulübesi bir anda birbirine girdi. Hakem Cihan Aydın maçı durdururken, polis ekipleri sahaya girdi. Yedek oyuncuların ve teknik heyetin kavgasına sahadaki oyuncular da dahil oldu. Kavga güçlükle yatıştırılırken maçta kırmızı kartlar havada uçtu.

4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Yaşanan olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Maç daha sonra kaldığı yerden devam etti.

İşte kavgadan görüntüler:

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart var

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart var

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAltan Kaya:

Fenerbahçeliyim ama malesef bugün çok kötüydük Gs hak etti galibiyeti

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Medenice spor bile yapamıyoruz :/

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Haber YorumlarıAbin Ami:

Himmetsarayi sevmiyorum tiksiniyorum bunlardan

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Futbol savaştır.

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Haber YorumlarıAbin Ami:

Tiskiniyorum bu gsden

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