Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin son dakikalarında yedek kulübesi karıştı. İki takımın oyuncuları ve teknik heyetinin kavgasına saha içindekiler de dahil oldu. Maç kısa süreliğine dururken, polisler sahaya girdi. Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Ülker Stadyumu'ndaki müsabakanın son dakikalarında ise ortalık karıştı.
DERBİDE ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
İki takımın yedek kulübesi bir anda birbirine girdi. Hakem Cihan Aydın maçı durdururken, polis ekipleri sahaya girdi. Yedek oyuncuların ve teknik heyetin kavgasına sahadaki oyuncular da dahil oldu. Kavga güçlükle yatıştırılırken maçta kırmızı kartlar havada uçtu.
4 KIRMIZI KART ÇIKTI
Yaşanan olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Maç daha sonra kaldığı yerden devam etti.
İşte kavgadan görüntüler: