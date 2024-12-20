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Fenerbahçe, Galatasaray'ın radarında olan Dybala için devreye girdi

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Türkiye'de ara transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan AS Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ortaya çıktı.

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi yaklaşırken Türkiye'de büyük hareketlilik başladı. Galatasaray, AS Roma'da forma giyen Paulo Dybala için somut bir adım atmıştı. Ancak son saatlerde Fenerbahçe'nin de Arjantinli yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

GALATASARAY RADARA ALDI

Trendyol Süper Lig'de lider durumda olan Galatasara'ın Paulo Dybala hamlesi gündemi sarstı. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için somut adım attı.

Galatasaray-Dybala gelişmesinin ardından İtalyan basınında yer alan haber ise gündeme bomba gibi düştü. La gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin de Dybala için hamle yaptığı bildirildi.

"FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE"

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: Yeniden büyük olmak. Bu, kış pazarını şutlarla doldurmayı planlayan Fenerbahçe'nin açık hedefi. Anderson Talisca ve Roberto Firmino en sıcak adaylar, ancak AS Roma'nın ayrılacaklar listesinde yer alan ve Galatasaray'ın şiddetle istediği Paulo Dybala da listede.

"F.BAHÇE, RAKİBİNE ÇELME TAKMAK İSTİYOR"

Fenerbahçe, rakibine çelme takarak Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. AS Roma'da onu çalıştıran ve takımını birçok alanda rekabetçi hale getirmek için onu istek listesine koyan José Mourinho, terazinin ibresi olabilir."

Fenerbahçe, Galatasaray'ın radarında olan Dybala için devreye girdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdem Bilican:

işi gücü Galatasaray la uğraşmak adamların. şimdi Ali koç bunu şampiyonluktan da öte sayar buna sevinir ezikler.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıUmit Akar:

Liderin izinden yürümek adettendir :)

Yorum Beğen20
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