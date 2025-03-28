Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak maçın biletlerinin pazartesi günü genel satışa sunulacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "29.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet) 30.03.2025 Pazar günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet) 31.03.2025 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

SATIN ALINAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR

Maça 24 saat kala ve sonrası da dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarlar, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır. Son 365 gün içerisinde logosuz ya da rakip takım logolu Passolig kartlarını iptal ettiren taraftarlar bilet satın alamayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Uygulanacak bilet fiyatları şöyle;