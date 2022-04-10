Fenerbahçe-Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks TaşcıoğluFenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc,...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun
Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis???????
AA / Süha Gür - Spor