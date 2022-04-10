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Fenerbahçe-Galatasaray

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe-Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks TaşcıoğluFenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc,...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis???????

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Karaoğlan, Spor, Haberler

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