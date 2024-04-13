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Fenerbahçe Futbolcusu Oosterwolde Yurt Dışında Ameliyat Oldu

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Fenerbahçe, Olympiakos maçında sakatlanan Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin yurt dışında menisküs ameliyatı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile oynadıkları müsabakada sakatlık yaşamıştı. Oosterwolde'nin sağlık durumuyla ilgili sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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